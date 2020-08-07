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Чистая прибыль ВТБ по МСФО во II квартале упала в 14 раз 

Прайм и ещё 4 4 часа назад
Чистая прибыль ВТБ во II квартале упала в 14 раз
Фото: РИА Новости
Чистая прибыль ВТБ по МСФО во втором квартале упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 14 раз, до 2,1 миллиарда рублей, за первое полугодие — снизилась в 1,8 раза и составила 41,9 миллиарда рублей, следует из отчета второго по активам российского банка.
Расходы ВТБ на резервы увеличились за первое полугодие в 2,5 раза, до 113,9 миллиарда рублей, за второй квартал — составили 68,8 миллиарда рублей против 30,2 миллиарда рублей годом ранее.
Таким образом, показатель чистой прибыли оказался хуже консенсус-прогноза РИА Новости, составленного на основании опроса аналитиков. Эксперты ожидали чистую прибыль по итогам второго квартала на уровне 8,3 миллиарда рублей, а по итогам полугодия — в размере 48 миллиардов рублей.
Расходы на резервы оказались также хуже прогнозов аналитиков — их ожидания были на уровне 93,9 миллиарда рублей за полугодие и 49,1 миллиарда рублей за второй квартал.
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Комментарии
Компании , Банк ВТБ , РИА Новости
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