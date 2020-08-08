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«Нафтогаз» отреагировал на угрозы США в адрес «Северного потока — 2» 

РИА Новости 1 час назад
«Нафтогаз» оценил угрозы США «Северному потоку—2»
Фото: РИА Новости
Украинская компания "Нафтогаз" поблагодарила американских сенаторов, направивших письмо с угрозами в адрес оператора порта в немецком городе Засниц из-за поддержки строительства газопровода "Северный поток — 2".
Ранее в распоряжении РИА Новости оказалось письмо трех членов сената США в адрес оператора порта Sassnitz GmbH. В нем говорится о готовящихся американскими властями санкциях против компаний, участвующих в поддержке строительства трубопровода. В частности, в обращении указано, что в случае продолжения работ порту Засница грозит "финансовое разрушение".

"Благодарим сенаторов за последовательную и принципиальную позицию", — говорится в сообщении на официальной странице "Нафтогаза" в Facebook.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
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Комментарии 19
Компании , Экономика , Нафтогаз , ЕС , Сенат США , РИА Новости
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