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WSJ: Twitter провёл переговоры о покупке сегмента TikTok 

News.ru и ещё 12 3 часа назад
Twitter провёл переговоры о покупке сегмента TikTok
Фото: Thomas Trutschel/photothek.net v/Global Look Press
Американская компания Twitter провела предварительные переговоры о возможном объединении микроблогов с принадлежащей китайской ByteDance соцссетью.
По данным инсайдеров, американскую компанию интересует только американский сегмент соцсети, стоимость которого оценивается в десятки миллиардов долларов. При этом рыночная капитализация Twitter составляет только около $29 млрд, пишет WSJ.
Капитализация основного претендента на американский сегмент соцсети, компании Microsoft, — более $1,6 трлн.
Издание отмечает, что для того, чтобы составить конкуренцию другим претендентам на TikTok, Twitter придётся объединиться с сильными партнёрами. Данных о том, готова ли американская компания довести переговоры до логического конца, у WSJ нет.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что американская компания может приобрести сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok до 15 сентября 2020 года. Сделку может совершить корпорация Microsoft или другая компания. В противном случае работа приложения будет запрещена на территории США. TikTok американские власти обвиняют в слежке за гражданами.
Как писал NEWS.ru, TikTok планирует оспорить в суде указ американского президента Дональда Трампа о запрете приложения на территории США. Иск будет подан в окружной суд по Южному округу Калифорнии.
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Комментарии
Компании , Дональд Трамп , Microsoft , Wall Street Journal
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