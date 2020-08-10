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ФТС зафиксировала снижение доходов России от экспорта СПГ в январе-июне 

Rambler News Service и ещё 4 46 минут назад
Доходы России от экспорта СПГ упали
Фото: РИА Новости
Компании Sakhalin Energy — оператор проекта «Сахалин-2» — и «Ямал СПГ» получили в январе-июне 2020 года доходы от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в размере $3,924 млрд, что на 12,6% меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года, следует из статистики Федеральной таможенной службы (ФТС).
По итогам января-июня 2019 года Sakhalin Energy и «Ямал СПГ» получили доходы от экспорта СПГ в размере $4,489 млрд
Sakhalin Energy — оператор проекта «Сахалин-2», первого в РФ проекта по производству СПГ. В рамках «Сахалина-2» осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд кубометров газа. Акционеры оператора проекта: «Газпром» (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).
«Ямал СПГ» реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами «Ямал СПГ» являются «Новатэк» (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).
Завод «Ямал СПГ» 5 декабря 2017 года начал производство сжиженного природного газа (СПГ) на первой технологической линии проектной мощностью 5,5 млн тонн СПГ в год. Загрузка первого танкера состоялась 8 декабря. Запуск второй очереди состоялся в начале августа 2018 года, запуск третьей очереди — в середине ноября.
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Компании , Недвижимость , Экономика , Газпром , Shell , Total , Новатэк , Федеральная таможенная служба
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