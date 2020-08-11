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«Ъ»: пять застройщиков попали в зону риска по итогам стресс-теста Минстроя 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Пять застройщиков попали в зону риска
Фото: globallookpress.com
Пять застройщиков, в том числе "Интеко", ГК ФСК и "Главстрой-СПб", по итогам стресс-тестирования системообразующих компаний оказались в зоне риска, сообщила во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо замглавы Минстроя России Татьяны Костаревой в аппарат правительства РФ.

"Среди застройщиков по итогам стресс-тестов к высокой зоне риска отнесены "Интеко", ГК ФСК (ранее ФСК "Лидер"), "Главстрой-СПб специализированный застройщик", АО "Политехстрой" (единственный проект компании — реставрация Политехнического музея в Москве) и ГВСУ-14 — подрядчик Минобороны по ряду строек", — пишет газета.

При этом в ГК ФСК и "Главстрой-СПб" "Коммерсанту" сообщили, что основные финансовые показатели остаются на приемлемом уровне. В ГК ФСК считают, что компания оказалась в зоне риска из-за того, что для стресс-теста собирались данные о "дочке" ДСК-1 в мае, когда ситуация с коронавирусом была неопределенной.
В "Главстрой-СПб" объяснили, что для стресс-тестов предоставили негативный сценарий по падению продаж до 40%, остановке поставок стройматериалов и строительства объектов, однако в итоге ни один из негативных сценариев не сбылся.
В "Интеко" указали на сокращение выручки, но связали это с правилами продаж жилья по эскроу-счетам, когда выручка отражается в момент ввода. Поэтому в компании считают, что методика проведения стресс-тестов должна быть доработана под отраслевые особенности.
По поручению президента России Владимира Путина правительство РФ разработало комплекс мер по поддержке системообразующих предприятий в условиях коронавируса. В их числе кредиты по льготной ставке на пополнение оборотных средств. Для получения помощи организации должны пройти стресс-тестирование.
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Комментарии
Компании , Владимир Путин , Министерство обороны , Главстрой СПб , Правительство РФ , Минстрой , Газета "Коммерсантъ"
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