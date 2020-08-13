Х5 отрывается от конкурентов 

Чистая прибыль X5 Retail Group во II квартале 2020 года в годовом выражении продемонстрировала рост на 20,5% до 16,275 млрд рублей (по стандарту IAS 17), следует из финансовых результатов компании за второй квартал и первое полугодие 2020 года, опубликованные сегодня. Темп роста выручки X5 составил 12,9% год к году благодаря росту сопоставимых продаж и торговых площадей, а также текущим реконструкциям существующих магазинов. Чистая розничная выручка X5 в первом полугодии 2020 достигла 961,435 млрд рублей.

"Наша компания продолжает увеличивать отрыв по выручке от основных конкурентов на российском рынке продуктового ритейла. В частности, выручка Х5 сегодня на 42% превышает аналогичный показатель ближайшего конкурента, и этот разрыв увеличился на 16% в первой половине 2020 года", — прокомментировал финансовые результаты главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман.

Показатель EBITDA (по стандарту IAS 17) за отчетный период увеличился на 14,4% в годовом выражении и достиг отметки в 41,327 млрд рублей, отражая рост валовой рентабельности и положительный эффект операционного рычага, отмечают в компании.

Рентабельность EBITDA во II квартале 2020 года составила 8,4%, что выше уровня аналогичного периода 2019 года — до настоящего момента этот показатель был самым высоким за последние 2 года. Как сообщает компания, этого удалось достичь благодаря высокому уровню квартальных продаж, преимущественно в "магазинах у дома", постоянному росту операционной эффективности и повышению рентабельности EBITDA онлайн-операций на фоне изменений в структуре спроса из-за COVID-19.

В компании отмечают, что во втором полугодии рентабельность EBITDA также должна значительно превысить прошлогодний показатель.