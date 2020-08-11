Шредер попросил Меркель о поддержке «Северного потока-2»

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер обратился с личной просьбой к главе правительства ФРГ Ангеле Меркель оказать поддержку завершению строительства "Северного потока — 2" в свете угроз США расширить санкции в отношении участников проекта. Об этом сообщил во вторник экономический журнал Wirtschaftswoche со ссылкой на собственные источники.

По их информации, Шредер в последнее время провел несколько переговоров с Меркель, во время которых просил поддержать проект. Канцлер заверила его, что не будет мириться с вмешательством американцев в энергетическую политику.

Меркель также подчеркнула в разговорах со Шредером, что она продолжает поддерживать проект и делает все, чтобы убедить критиков внутри ЕС в целесообразности реализации "Северного потока — 2". В то же время она отметила, что не хотела бы принимать ответных мер против США, чтобы не спровоцировать торговую войну между ЕС и Соединенными Штатами.

Порт Мукран, оператору которого недавно американская сторона пригрозила санкциями из-за "Северного потока — 2", находится в избирательном округе Меркель.

Том Коттон и Газета Handelsblatt ранее сообщила, что в письме сенаторы США Тед Круз Рон Джонсон пригрозили руководству Faehrhafen Sassnitz GmbH значительными последствиями, если она немедленно не прекратит использовать Мукран в качестве логистической базы для Nord Stream 2. Именно там пришвартовано судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое называлось возможным достройщиком "Северного потока — 2", и хранятся трубы для этого газопровода.

"Северный поток" и санкции США

4 июня республиканцы внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток — 2". Как отмечала пресс-служба одного из авторов инициативы, документ "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы" и направлен на то, чтобы помешать завершению строительства газопровода. В Германии подвергли резкой критике планы расширения санкций против проекта. Ранее госсекретарь Майкл Помпео сообщил журналистам, что американское внешнеполитическое ведомство включит "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" в проекты, подпадающие под действие закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток — 2" построен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.

Закон CAATSA был принят в США в 2017 году. Он предусматривает применение правительством США ограничительных мер в отношении тех государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку у нее оружия и военной техники.