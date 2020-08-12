Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.35
$
73.39
86.00
86.24
Прогноз
17.08 – 24.08
$
73.60
87.00
Индексы и котировки Brent
45.11
–0.11 Золото
1931.16
–0.06 РТС
1296.01
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.08
1.1768
+0.0052
28.07
1.1716
09.08
31.07
17.07

Airbnb планирует в течение августа подать заявку на IPO 

РИА Недвижимость и ещё 1 1 час назад
Airbnb планирует подать заявку на IPO
Фото: Reuters
Онлайн-сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb может в течение трёх недель подать заявку в Комиссию по ценным бумагам (SEC) на проведение IPO к концу года, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Компания (Airbnb — ред.) планирует подать документы об IPO в Комиссию по ценным бумагам позднее в этом месяце, заложив тем самым основу для проведения листинга до конца года", — говорится в сообщении.

При этом газета уточняет, что сроки могут быть изменены из-за волатильности рынка.
Впервые о своих планах провести IPO Airbnb сообщила в сентябре.
Газета также отмечает, что, по словам источника, к участию в размещении акций привлечены Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc.
Портал онлайн-бронирования жилья Airbnb существует с 2008 года. Сайт компании содержит более 7 миллионов объявлений с предложением о жилье в более чем 100 тысячах городов в 191 стране мира.
Видео дня. Где в Москве найти самое дешевое съемное жилье
РИА Недвижимость: последние новости
"Дом.РФ" выплатит государству 15 млрд рублей дивидендов в 2020 году "Дом.РФ" выплатит государству 15 млрд рублей дивидендов в 2020 году Минстрой прокомментировал стресс-тесты системообразующих застройщиков Минстрой прокомментировал стресс-тесты системообразующих застройщиков "Дом.РФ" намерен создать собственного девелопера "Дом.РФ" намерен создать собственного девелопера
Компании , Рынки , Морган Стэнли Банк , Wall Street Journal
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам пообещали «невиданное дно»
Россиянам пообещали «невиданное дно»
Путин поручил «посмотреть на монополистов» на Камчатке
Путин поручил «посмотреть на монополистов» на Камчатке
Finnair сократит рейсы по Европе
Finnair сократит рейсы по Европе
Россия стала меньше зависеть от зарубежных лекарств
Россия стала меньше зависеть от зарубежных лекарств
Видео
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
00:35
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
Экономика Компании
Турции не нужен российский газ
03:19
Турции не нужен российский газ
Экономика
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение