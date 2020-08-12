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Указ Трампа может убрать TikTok из магазинов приложений — Reuters 

ИА Regnum и ещё 5 41 минуту назад
Стали известны подробности указа Трампа по TikTok
Фото: Reuters
Подписанный президентом США Дональдом Трампом исполнительный указ о запрете любых сделок с китайской компанией ByteDance может также привести к запрету размещать приложение TikTok в магазинах приложений App Store (Apple) и Google Play (Android). Об этом 12 августа сообщает агентство Reuters.
Согласно документу, попавшему в распоряжение агентства, запрещёнными сделками могут быть также признаны «соглашения, обеспечивающие доступность TikTok в магазинах приложений, покупка рекламы в TikTok и принятие условий пользовательского соглашения при скачивании приложения».
В агентстве отмечают, что комментарий владеющих магазинами приложений компаний Apple и Alphabet пока получить не удалось.
Как сообщало ИА REGNUM, владеющая приложением TikTok китайская компания ByteDance попытается оспорить в суде решение президента США Дональда Трампа о запрете на деятельность в Соединённых Штатах. Решение, подписанное 7 августа, вступит в силу через 45 дней с момента подписания.
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Комментарии
Компании , Дональд Трамп , Apple , Google , Reuters
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