Стали известны подробности указа Трампа по TikTok

Подписанный президентом США Дональдом Трампом исполнительный указ о запрете любых сделок с китайской компанией ByteDance может также привести к запрету размещать приложение TikTok в магазинах приложений App Store ( Apple ) и Google Play (Android). Об этом 12 августа сообщает агентство Reuters.

Согласно документу, попавшему в распоряжение агентства, запрещёнными сделками могут быть также признаны «соглашения, обеспечивающие доступность TikTok в магазинах приложений, покупка рекламы в TikTok и принятие условий пользовательского соглашения при скачивании приложения».

В агентстве отмечают, что комментарий владеющих магазинами приложений компаний Apple и Alphabet пока получить не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, владеющая приложением TikTok китайская компания ByteDance попытается оспорить в суде решение президента США Дональда Трампа о запрете на деятельность в Соединённых Штатах. Решение, подписанное 7 августа, вступит в силу через 45 дней с момента подписания.