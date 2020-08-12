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Авиакомпании предупредили о подорожании билетов из-за роста цен на топливо 

News.ru и ещё 2 48 минут назад
Цены на авиабилеты могут подскочить в России
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта сообщила о резком росте цен на авиационный керосин. С жалобой АЭВТ обратилась в Минтранс.
Представители авиакомпаний настаивают на проверке обоснованности подорожания топлива. По итогам проведённых тендеров, стоимость топлива выросла по сравнению с июлем в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге на 62,1%, в Домодедово — на 33,4%, в Жуковском на 36%, в аэропорту Санкт-Петербурга на 18%, Благовещенска — на 21,1%, Владивостока — 20,4%, в Красноярске на 48,6%, приводит данные ассоциация в обращении на своём сайте.
Резкий рост цен на топливо сводит на «нет» все принятые правительством меры по преодолению кризиса в период пандемии коронавируса. Подорожание топлива приведёт к удорожанию билетов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российское Министерство транспорта готово изменить правила субсидирования авиакомпаний, чтобы перевозчики смогли в полном объёме получить обещанную господдержку за потери, связанные с пандемией коронавируса. Предложения о правилах субсидирования согласовывались на фоне ситуации на рынке авиаперевозок, наблюдавшейся на тот момент.
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Комментарии
Компании , Аэропорт Кольцово , Минтранс РФ
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