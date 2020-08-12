Цены на авиабилеты могут подскочить в России

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта сообщила о резком росте цен на авиационный керосин. С жалобой АЭВТ обратилась в Минтранс

Представители авиакомпаний настаивают на проверке обоснованности подорожания топлива. По итогам проведённых тендеров, стоимость топлива выросла по сравнению с июлем в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге на 62,1%, в Домодедово — на 33,4%, в Жуковском на 36%, в аэропорту Санкт-Петербурга на 18%, Благовещенска — на 21,1%, Владивостока — 20,4%, в Красноярске на 48,6%, приводит данные ассоциация в обращении на своём сайте.

Резкий рост цен на топливо сводит на «нет» все принятые правительством меры по преодолению кризиса в период пандемии коронавируса. Подорожание топлива приведёт к удорожанию билетов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российское Министерство транспорта готово изменить правила субсидирования авиакомпаний, чтобы перевозчики смогли в полном объёме получить обещанную господдержку за потери, связанные с пандемией коронавируса. Предложения о правилах субсидирования согласовывались на фоне ситуации на рынке авиаперевозок, наблюдавшейся на тот момент.