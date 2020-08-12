«Магнит» объявил о кадровых изменениях

Заместитель гендиректора — коммерческий директор "Магнита", бывший гендиректор сети "Перекресток" Владимир Сорокин покидает "Магнит", с его уходом коммерческий департамент компании будет реструктурирован, говорится в сообщении ритейлера.
"Владимир Сорокин, занимавший должность заместителя генерального директора — коммерческого директора, принял решение покинуть компанию 28 августа 2020 года…. С уходом Владимира Сорокина коммерческий департамент будет реструктурирован, в частности, внутри него будет создано отдельное подразделение по коммерческим закупкам", — сообщает "Магнит".
Компания указывает, что реструктуризация блока нацелена на дальнейшее качественное развитие категорийного менеджмента, ценообразования, планирования промо и частных марок, чтобы обеспечить улучшение предложения для покупателя и рост маржинальности бизнеса. Президент, гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг будет руководить ключевыми инициативами в рамках реструктуризации функции и временно возьмет на себя обязанности коммерческого директора.