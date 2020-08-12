«Магнит» объявил о кадровых изменениях

"Владимир Сорокин, занимавший должность заместителя генерального директора — коммерческого директора, принял решение покинуть компанию 28 августа 2020 года…. С уходом Владимира Сорокина коммерческий департамент будет реструктурирован, в частности, внутри него будет создано отдельное подразделение по коммерческим закупкам", — сообщает "Магнит".