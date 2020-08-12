Finnair сократит рейсы по Европе

Авиакомпания Finnair сократит ранее объявленную программу полетов по Европе на 20%, увеличив при этом количество рейсов внутри страны — преимущественно в Лапландию, сообщает перевозчик.

Ранее ожидалось, что Finnair будет выполнять в сентябре 50% рейсов от своего расписания в сентябре 2019 года.

"Finnair в сентябре будет выполнять меньше рейсов по европейским направления, чем планировалось ранее. Многие страны ввели новые ограничения на поездки в последние недели из-за ситуации с коронавирусом, что привело к более низкому, чем ожидалось, спросу", — говорится в сообщении.

В сентябре компания планирует совершать полеты по всем европейским направлениям, которые выполнялись в августе, но с меньшей частотой. Исключение составляют Ницца и Турку, куда компания продолжит полёты в прежнем режиме и в сентябре.

"Ситуация с коронавирусом изменилась во многих странах за последние недели, поэтому несколько стран ввели новые ограничения на поездки. Пассажиры из Азии и США, которые могли бы загрузить европейские рейсы, по-прежнему отсутствуют из-за серьезных ограничений на поездки в этих регионах. Кроме того, местный спрос более умеренный, чем предполагалось, из-за тех же ограничений. Поэтому мы должны соответствующим образом корректировать полеты. В сентябре мы выполним около 30% рейсов, которые были у нас в сентябре 2019 года", — говорит вице-президент по маркетингу Микко Туртиайнен.

При этом Finnair увеличит количество рейсов в Ивало, Киттиля и Куусамо (все в Лапландии) в сентябре. Ранее сообщалось, что в июле Finnair перевезла 145,3 тысячи пассажиров (минус 90% к 2019 году).

Finnair — крупнейшая авиакомпания Финляндии, основана в 1923 году. Входит в альянс OneWorld. Контрольный пакет акций принадлежит государству.