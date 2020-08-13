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Исследование: пандемия резко сократила число новых ИП в России 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Пандемия резко сократила число новых ИП в России
Фото: РИА Новости
Число регистраций новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в России за первое полугодие 2020 года сократилось примерно на треть из-за пандемии, подсчитала компания-разработчик информационных систем Seldon.

"Количество регистраций новых ИП в России за первые полгода 2020 года сократилось на 34,4% по сравнению с тем же периодом 2019 года и составило 287,5 тысячи. Худшими месяцами стали апрель и май, после чего показатель продемонстрировал отскок", — говорится в исследовании, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Количество регистраций новых организаций, согласно данным Seldon.News, с января по июнь 2020 года упало на 31,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 106,9 тысячи. Наиболее тяжелыми стали апрель и май, где падение показателя составило соответственно -66,5% и -47,9% против уровней тех же месяцев в 2019 году", — сообщает Seldon.
В июне экономика показала оживление, благодаря которому число регистраций новых компаний возобновило рост. Но пока этот показатель все еще отстает от прошлогоднего на 23%.
В региональном аспекте больше других пострадали Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, где падение числа регистраций новых компаний за полугодие составило 43,8-48,5%, а также Псковская область (минус 56,5%). Где-то, наоборот, произошел рост — это Карачаево-Черкесская Республика, Республика Бурятия и Ингушетия. Но что касается ИП — ни один регион в первом полугодии не показал роста регистраций.
Примечательно, что вместе с числом регистраций снизилось и число компаний, прекративших деятельность — на 18,3%, до 8,3 тысячи закрывшихся организаций. Почти на столько же в процентах снизилось и число закрывшихся ИП и составило 303,8 тысячи.
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Компании , РИА Новости
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