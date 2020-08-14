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Столичные предприниматели получат арендные каникулы 

Вечерняя Москва и ещё 8 1 час назад
Предприниматели Москвы получат арендные каникулы
Фото: pexels.com / bongkarn thanyakij
Столичные предприниматели до конца года смогут получить поддержку в виде отмены платежей по аренде городских земель и нежилых помещений. Об этом сообщил официальный сайт мэра Москвы в пятницу, 14 августа.
Уточняется, что чаще всего за этой мерой поддержки обращаются представители гостиничного бизнеса, так как их деятельность пострадала из-за пандемии коронавируса.

— Мы продолжаем принимать и рассматривать новые заявки от предпринимателей из сферы гостиничного бизнеса об освобождении их от арендных платежей, воспользоваться своим правом они могут до конца 2020 года, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Право на их оформление субсидий есть у предпринимателей малого и среднего бизнеса, занятых в разных сферах. Чтобы получить поддержку в виде арендных каникул, нужно направить в Департамент городского имущества обращение в свободной форме и приложить необходимые документы.
Город компенсирует затраты на приобретение или лизинг оборудования, коммунальные платежи, проценты по кредитам, инжиниринг и многое другое.
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Комментарии
Компании , Недвижимость , Владимир Ефимов
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