Предприниматели Москвы получат арендные каникулы

Столичные предприниматели до конца года смогут получить поддержку в виде отмены платежей по аренде городских земель и нежилых помещений. Об этом сообщил официальный сайт мэра Москвы в пятницу, 14 августа.

Уточняется, что чаще всего за этой мерой поддержки обращаются представители гостиничного бизнеса, так как их деятельность пострадала из-за пандемии коронавируса.

— Мы продолжаем принимать и рассматривать новые заявки от предпринимателей из сферы гостиничного бизнеса об освобождении их от арендных платежей, воспользоваться своим правом они могут до конца 2020 года, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Право на их оформление субсидий есть у предпринимателей малого и среднего бизнеса, занятых в разных сферах. Чтобы получить поддержку в виде арендных каникул, нужно направить в Департамент городского имущества обращение в свободной форме и приложить необходимые документы.

Город компенсирует затраты на приобретение или лизинг оборудования, коммунальные платежи, проценты по кредитам, инжиниринг и многое другое.