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«Газпром» продает 50% болгарской «Овергаз» 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
«Газпром» вышел из капитала болгарской «Овергаз»
Фото: РИА Новости
Совет директоров "Газпрома" согласовал продажу 50% доли в болгарской газовой компании "Овергаз" другому акционеру компании АО "Овергаз Инк. " за €15,5 млн, говорится в сообщении российской компании.
Так, "Газпром" продает 490 обыкновенных именных наличных голосующих акций АО "Овергаз Инк. " номинальной стоимостью 500 болгарских левов каждая, общей стоимостью 245 000 болгарских левов, что составляет 0,49% капитала АО "Овергаз Инк. ", по цене €151 900.
"Газпром экспорт" при этом продаст 49 510 обыкновенных именных наличных голосующих акций АО "Овергаз Инк. " номинальной стоимостью 500 болгарских левов каждая, общей стоимостью 24 755 000болгарских левов, что составляет 49,51% капитала АО "Овергаз Инк. ", по цене €15,348 млн Кроме того, совет директоров газового холдинга одобрил отчуждение принадлежащих ООО "Газпром трансгаз Югорск" 10 169 обыкновенных именных акций АО "Аэропорт Белоярский" номинальной стоимостью 5 000 рублей каждая или 53,406% уставного капитала. Общая стоимость пакета оценивается в 50,845 млн рублей. Акции будут безвозмездно переданы по договору пожертвования с Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой.
На заседании также был согласовано внесение ООО "Газпром экспорт" вклада в имущество германской компании Erdgasspeicher Peissen GmbH в размере €2,1 млн с оплатой денежными средствами. Erdgasspeicher Peissen GmbH является совместным предприятием ООО "Газпром экспорт" и Verbundnetz Gas, которые владеет ПХГ "Катарина".
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Компании , Газпром
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