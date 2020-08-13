Владельцы бизнеса в России поверили в астрологию 

Каждый шестой владелец бизнеса в России (16 процентов) обращает внимание на знак зодиака соискателя. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом «Работа.ру», передает ТАСС. Меньше в астрологию верят HR-специалисты: только 5 процентов опрошенных признались, что обращают на знаки зодиака внимание во время собеседования.

Однако большинство собственников бизнеса и рекрутеров (74 и 85 процентов соответственно) не обращают внимание на знак зодиака потенциального сотрудника. В то же время в компаниях, где сотрудников больше сотни, 100 процентов работодателей заявили, что знак зодиака — необходимый параметр при приеме на работу.

Весной «Работа.ру» выяснял как россияне относятся к гороскопам и верят ли они, что знаки зодиака могут влиять на рабочий процесс. Тогда 18 процентов просили помощи у «высших сил» для решение рабочих вопросов один или несколько раз, а еще три процента делают это регулярно. Почти четверть (23 процента) россиян уверены, что разногласия с коллегой по работе объясняются несовместимостью знаков зодиака.