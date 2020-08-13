Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.60
$
73.70
87.15
87.10
Прогноз
17.08 – 24.08
$
75.23
84.85
Индексы и котировки Brent
45.24
–0.20 Золото
1928.69
–0.08 РТС
1307.12
+0.86
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1818
+0.0027
29.07
1.1791
10.08
02.08
19.07

Владельцы бизнеса в России поверили в астрологию 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Владельцы бизнеса в России поверили в астрологию
Фото: depositphotos.com
Каждый шестой владелец бизнеса в России (16 процентов) обращает внимание на знак зодиака соискателя. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом «Работа.ру», передает ТАСС. Меньше в астрологию верят HR-специалисты: только 5 процентов опрошенных признались, что обращают на знаки зодиака внимание во время собеседования.
Однако большинство собственников бизнеса и рекрутеров (74 и 85 процентов соответственно) не обращают внимание на знак зодиака потенциального сотрудника. В то же время в компаниях, где сотрудников больше сотни, 100 процентов работодателей заявили, что знак зодиака — необходимый параметр при приеме на работу.
Весной «Работа.ру» выяснял как россияне относятся к гороскопам и верят ли они, что знаки зодиака могут влиять на рабочий процесс. Тогда 18 процентов просили помощи у «высших сил» для решение рабочих вопросов один или несколько раз, а еще три процента делают это регулярно. Почти четверть (23 процента) россиян уверены, что разногласия с коллегой по работе объясняются несовместимостью знаков зодиака.
Видео дня. Российский бизнес будет больше привязан к России
Последние новости
В США назвали нереальным вступление Украины в НАТО В США назвали нереальным вступление Украины в НАТО В Белоруссии приземлился VIP-самолет ВКС России В Белоруссии приземлился VIP-самолет ВКС России Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск» Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
Комментарии
Компании , Личный счет , Недвижимость , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров мира
Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров мира
Бумаги компаний России дешевеют на торгах в Лондоне
Бумаги компаний России дешевеют на торгах в Лондоне
Шредер попросил Меркель о поддержке «Северного потока-2»
Шредер попросил Меркель о поддержке «Северного потока-2»
Цена на золото упала
Цена на золото упала
Видео
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
00:35
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
Экономика Компании
Турции не нужен российский газ
03:19
Турции не нужен российский газ
Экономика
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение