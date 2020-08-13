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СМИ: Alibaba создала новую компанию для разработки ПО 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Alibaba создала новую компанию для разработки ПО
Фото: globallookpress.com
Один из мировых лидеров в сфере электронной коммерции, китайская корпорация Alibaba основала новую компанию по разработке ПО в восточной провинции Китая Чжэцзян. Уставной капитал составил 100 млн юаней (почти $14,4 млн).
Китайский технологический гигант Alibaba создал новую компанию программного обеспечения в Нинбо в провинции Чжэцзян с уставным капиталом в 100 млн юаней, — передаёт газета Global Times на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
В конце апреля 2020 года Alibaba анонсировала инвестиции в размере 200 млрд юаней (около $28 млрд) в течение трёх лет в создание инфраструктуры облачных сервисов. Средства выделят, в частности, на увеличение количества серверов и центров обработки больших объёмов данных, покрывающих в данный момент свыше 20 государств и регионов по всему миру, а также на разработку собственных технологий, касающихся чипов и искусственного интеллекта.
Ранее NEWS.ru сообщал, что самый богатый человек мира Джефф Безос продал около миллиона акций своей компании Amazon на 3,1 млрд долларов. После уплаты налогов он получит $2,4 млрд
Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, сделка состоялась в первые дни августа, сообщает Forbes. По оценкам издания, общее состояние Безоса оценивается в 188,2 млрд долларов. Представитель Amazon не ответил на запросы журнала с просьбой дать комментарий относительно продаж.
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Комментарии
Компании , Джефф Безос , Amazon , Alibaba , Forbes
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