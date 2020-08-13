Alibaba создала новую компанию для разработки ПО

Один из мировых лидеров в сфере электронной коммерции, китайская корпорация Alibaba основала новую компанию по разработке ПО в восточной провинции Китая Чжэцзян. Уставной капитал составил 100 млн юаней (почти $14,4 млн).

Китайский технологический гигант Alibaba создал новую компанию программного обеспечения в Нинбо в провинции Чжэцзян с уставным капиталом в 100 млн юаней, — передаёт газета Global Times на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

В конце апреля 2020 года Alibaba анонсировала инвестиции в размере 200 млрд юаней (около $28 млрд) в течение трёх лет в создание инфраструктуры облачных сервисов. Средства выделят, в частности, на увеличение количества серверов и центров обработки больших объёмов данных, покрывающих в данный момент свыше 20 государств и регионов по всему миру, а также на разработку собственных технологий, касающихся чипов и искусственного интеллекта.

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