Финский девелопер YIT уходит из Москвы 

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Финский строительный концерн YIT ведет переговоры о продаже последних площадок в Москве, сообщила газета "Коммерсант".

Компания обсуждает сделку по двум площадкам. Одна, площадью 1,1 гектара, находится на третьей Гражданской улице в Богородском районе, другая, площадью 0,8 гектара, на Ивовой улице в Свиблове. По данным издания, уточняется, что интерес к покупке активов проявили тюменский застройщик "Брусника" и подмосковная VSN Invest.

Как пишет газета, девелопер планирует продать активы примерно за 2 миллиарда рублей. Консультанты по недвижимости, учитывая отсутствие разрешительной документации, оценивают участки в 1,3-1,5 миллиарда рублей.

В 2019 году концерн YIT объявил об отказе от новых проектов в московском регионе, сосредоточившись на строительстве в регионах, в частности в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Тюмени.

"Брусника" — российский девелопер жилья, работающий в Свердловской, Тюменской, Новосибирской областях и Подмосковье. В портфеле "Брусники", по собственным данным, находится в различной стадии реализации 930 тысяч квадратных метров жилья.

VSN Invest — девелопер, ведущий строительство жилого комплекса в подмосковном Дзержинске. В состав головной компании VSN также входит одноименное агентство недвижимости.