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«Газпром» в I полугодии сократил экспорт газа в Европу на 18% 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
«Газпром» сократил экспорт газа в Европу
Фото: РИА Новости
"Газпром" в первом полугодии 2020 года сократил экспорт газа в Европу на 18%, до 78,9 млрд куб. м против 96,4 млрд куб. м годом ранее. Об этом говорится в отчете компании по российским стандартам бухучета (РСБУ).
В Западную Европу поставки газового холдинга упали на 17% — до 60 млрд куб. м. против 75,3 млрд куб. м. за аналогичный период 2019 года. В частности, поставки в Турцию упали в 1,7 раза — до 4,7 млрд куб. м.
В Китай за первые 6 месяцев 2020 года было поставлено по газопроводу "Сила Сибири" 1,57 млрд куб. м газа.
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Компании , Личный счет , Недвижимость , Газпром
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