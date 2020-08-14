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Исследование: 1 млн российских предприятий малого и среднего бизнеса закрылись за год 

ТАСС и ещё 3 51 минуту назад
За год Россия потеряла миллион объектов МСП
Фото: ТАСС
Россия потеряла к августу 2020 года 1 млн 95 тыс. 423 микро-, малых и средних предприятия (МСП), или почти каждый пятый бизнес в этом секторе, выяснила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

"2020 год стал одним из самых тяжелых для бизнеса, особенно для малых предприятий. В ситуации карантина и тотального падения спроса многие небольшие компании не смогли пережить кризис. В то же время ситуация в секторе МСП могла бы быть много хуже — мы видим, что количество занятых в МСП за год не сократилось, а даже увеличилось на 129 тыс. человек — до 15,5 млн Таким образом, государственные антикризисные меры поддержки занятости внесли свой позитивный вклад, хоть и не могли в полной мере компенсировать падение доходов МСП. В долгосрочной перспективе малый бизнес поддержит снижение страховых взносов для зарплат сверх МРОТ. При отсутствии второй волны коронавируса и новых экономических ограничений занятость в секторе МСП может увеличиться. Обороты же малого бизнеса будут зависеть от того, как скоро восстановятся доходы населения", — прокомментировала президент FinExpertiza Елена Трубникова.

По данным исследования, за последние 12 месяцев в России закрылся каждый пятый бизнес. За тот же период в стране появилось 848,5 тыс. новых МСП. В результате за год общее количество МСП сократилось более чем на 240 тыс., или на 4,2% — до 5,6 млн Это второе годовое падение подряд — в августе 2019 года количество МСП в годовом выражении уменьшилось на 1,4%. Таким образом, динамика сокращения числа МСП ускорилась в три раза. Количество микропредприятий уменьшилось на 4,3% (до 5,35 млн), малых — на 3,3% (до 218,5 тыс.), зато средних стало больше на 5,2% (17,6 тыс.).
Во всех российских регионах, кроме двух, количество ликвидированных МСП превысило число открывшихся. Худшую динамику убыли МСП показали Ингушетия (— 9,7%, или на 421 МСП), Брянская область (-7,53%, или на 3 тыс. предприятий), Пермский край (-7,5%, или на 7,6 тыс.), Псковская область (-7,1%, или на 1,6 тыс.), Волгоградская область (-7,06%, или на 5,5 тыс.).
Единственными регионами, где отмечался небольшой рост МСП, стали Чукотский автономный округ (+ 1,7%, или на 23 предприятия больше) и Ленинградская область (+ 0,3%, или на 172). Вслед за ними в рейтинге топ-10 регионов с наиболее позитивной динамикой идут Чечня (за год там стало лишь на 0,1%, или на 16 МСП меньше), Ненецкий автономный округ (— 0,3%, или на 5 предприятий), Московская область (— 0,8%, или на 2,7 тыс. предприятий меньше).
С минимальными потерями или даже ростом МСП завершили год Ленобласть (+ 172 предприятия), Чукотка (+ 23 предприятия), Ненецкий автономный округ (— 5), Чечня (— 16), Северная Осетия (— 202), Еврейская автономная область (— 270), Бурятия (— 275), Магаданская область (— 280), Алтай (— 339) и Тыва (— 354).
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Компании , Елена Трубникова
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