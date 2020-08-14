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Издатель газет Daily Mail и Metro впервые с 2009 года сократит рабочие места 

ТАСС 32 минуты назад
Издатель Daily Mail и Metro сократит рабочие места
Фото: Reuters
Британская газетно-издательская медиагруппа DMGT, издатель таких популярных газет, как Daily Mail, Mail On Sunday и Metro, впервые с 2009 года объявила о сокращении рабочих мест из-за падения доходов от рекламы вследствие пандемии коронавируса. Об этом сообщает в пятницу газета The Guardian со ссылкой на заявление медиакомпании.
Речь идет, по ее данным, о сокращении 100 рабочих мест в издательском подразделении холдинга — DMG Media. Доходы от рекламы за первые три месяца 2020-2021 финансового года (начинается в апреле), согласно информации DMGT, в печатных изданиях упали на 69%, а в электронных — на 17%. Помимо сокращения рабочих мест, компания, в штате которой насчитывается 9,6 тыс. сотрудников, прекратит выпуск еженедельного журнала Event, приложения к Mail On Sunday.
В апреле медиагруппа приняла решение не отправлять 2 400 сотрудников в отпуск без содержания, попросив их согласиться на временное сокращение заработной платы в обмен на акции компании. На минувшей неделе популярная лондонская газета Evening Standard сократила 115 рабочих мест или треть штата сотрудников с целью снижения расходов в кризисной ситуации. В июле компания Reach, владелец газет Daily Mirrow, Daily Express и Daily Star, сократила 550 рабочих мест, или 12% штата сотрудников. Во втором квартале ее доходы упали на 28%.
Власти Великобритании объявили в четверг, что приступят к дальнейшему ослаблению карантинных мер, введенных для противодействия распространению нового коронавируса, после вынужденной паузы, вызванной ростом числа заразившихся. Согласно заявлению, в субботу, 15 августа, смогут открыться театры, музыкальные и концертные площадки, но с соблюдением строгих правил социального дистанцирования. Возобновят работу также казино, катки и боулинг-клубы, а салонам красоты будет разрешено оказывать все виды услуг при соблюдении санитарных требований. Кроме того, в тестовом режиме на некоторых спортивных мероприятиях разрешат присутствовать небольшому числу зрителей.
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Компании , Daily Mail , Газета Daily Star
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