Lamoda сократит число постоянных мест в штаб-квартире

Один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Lamoda планирует сократить число постоянных рабочих мест в своей штаб-квартире в бизнес-центре 1Zhukov на северо-западе Москвы до 20%, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе компании.

Головной офис ритейлера Lamoda Home площадью 7,3 тысячи квадратных метров открылся на проспекте Маршала Жукова в 2019 году. До начала эпидемии COVID-19 в нем работало около тысячи человек, сейчас они переведены на удаленную работу.

"По итогам прошедших месяцев сотрудники компании успешно адаптировались к формату удаленной работы. Согласно опросам, 85% сотрудников отметили, что их продуктивность не изменилась или даже повысилась. А среди менеджеров 96% отметили сохранение или улучшение эффективности своих команд", — рассказали в Lamoda.

Поэтому, отметил представитель компании, компания решила не возвращаться к обычному офисному режиму, а перестроить офис в пространство для совместной работы и общения.

"Предварительно в новом формате около 20% рабочих мест останутся зафиксированы за сотрудниками, для кого наличие одного рабочего места необходимо для успешного выполнения рабочих обязанностей. Еще около 30% будут переоборудованы под зоны для переговоров и совместной работы. Остальные рабочие места сотрудники смогут бронировать через онлайн-систему, и в среднем присутствовать в офисе два дня в неделю — для посещения важных встреч команд, офлайн-мероприятий, встреч с партнерами и других ключевых событий", — пояснили в пресс-службе.

Там также отметили, что помимо оптимизации рабочего процесса сокращение постоянных мест в офисе должно позволить расширить штат специалистов еще на 20-25% без увеличения площадей.

"В этом году все сотрудники Lamoda продолжат работать удаленно. Решение об открытии офиса будет приниматься отдельно, с учетом эпидемиологической ситуации", — уточнил представитель ритейлера, пояснив, что штаб-квартира компании в обновленном виде может начать работать в 2021 году.

Затраты на переоборудование офиса он раскрывать не стал.

Lamoda — технологическая ритейл-платформа, а также магазин одежды и аксессуаров. Компания была основана в 2011 году, сейчас у нее есть собственная логистическая структура LM Express с доставкой в 1000 городов России. Lamoda входит в Global Fashion Group. Ежемесячно онлайн-сервисы Lamoda посещает более 16 миллионов покупателей. В компании работает около 7 тысяч человек, включая сотрудников из России, Белорусии, Украины и Казахстана.