Корпорация монстров

Федеральная антимонопольная служба России признала Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке программного обеспечения. Причиной разбирательства стало обращение «Лаборатории Касперского» . Представители российской компании недовольны тем, что корпорация потребовала удалить некоторые функции из фирменного приложения «Лаборатории» сразу после того, как в Apple запустили схожие сервисы на своих смартфонах. В результате ФАС встала на сторону отечественной IT-компании, но американский цифровой монополист намерен оспорить это решение. Какое значение имеет решение антимонопольной службы и насколько остро стоит проблема неконкурентного поведения глобальных IT-корпораций — в материале «Ленты.ру».

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До степени смешения

Камнем преткновения между Apple и «Лабораторией Касперского» стало приложение под названием Kaspersky Safe Kids. Этот сервис призван защищать детей от опасностей интернета. С его помощью родители могут настроить смартфон таким образом, чтобы ребенок не имел возможности заходить на нежелательные веб-сайты и видеть «взрослый» контент. Кроме того, приложение позволяет блокировать определенные запросы на YouTube, контролировать время использования гаджета и даже получать данные о местонахождении ребенка и заряде батареи его смартфона.

Приложение «Лаборатории» прошло все проверки магазина Apple еще в 2015 году, после чего попало в App Store и было доступно для загрузки на iPhone и iPad. Однако в 2018 году руководство российской компании получило уведомление о том, что Kaspersky Safe Kids не удовлетворяет некоторым требованиям App Store. Речь шла о пункте 2.5.1 правил для приложений: в нем говорилось, что использование конфигурационных профилей противоречит политике магазина, поэтому Apple потребовала убрать часть функций из приложения, чтобы оно и дальше могло оставаться в App Store.

Получив претензию, разработчики сервиса пришли в замешательство. Если бы они выполнили требования Apple, им пришлось бы убрать из программы две важнейшие функции — контроль сторонних приложений и блокировку браузера Safari.

«Раньше никаких вопросов к Kaspersky Safe Kids в этом плане у Apple не было — оно около трех лет размещалось в App Store и удовлетворяло всем условиям», — поясняли в «Лаборатории Касперского».

По словам «Лаборатории», Apple изменила отношение к их приложению вскоре после того, как анонсировала iOS 12. В этой мобильной операционной системе появилась продвинутая функция для родительского контроля под названием Screen Time. Она позволяет юзерам контролировать проведенное в тех или иных приложениях время, а также задавать ограничения по использованию установленных сервисов.

По сути Screen Time содержит тот же функционал, что Kaspersky Safe Kids и другие похожие приложения. В «Лаборатории» уверены, что таким образом Apple на правах монополиста просто попыталась избавиться от конкурентов.

«С нашей точки зрения, Apple использует свое положение владельца платформы, а также контролера единственного канала доставки приложений пользователям этой платформы, чтобы диктовать условия, не позволяя другим разработчикам выступать на равных», — отметили представители компании, обратившиеся в ФАС.

До того как подать жалобу, «Лаборатория Касперского» пытались связаться с представителями корпорации для урегулирования ситуации мирным путем, но до конструктивных переговоров дело так и не дошло.

Один в поле не воин

Спустя месяц после жалобы в ФАС американские СМИ выпустили материалы о других компаниях, которых тоже не устроила обновленная политика Apple. В частности, журналисты New York Times выяснили, что за 2019 год компания удалила или ограничила доступ к 11 из 17 наиболее популярных приложений для родительского контроля. В некоторых случаях компания просила удалять часть функций (знакомый метод), в других — просто убирала сервисы из магазина.

Едва ли не хуже всех пришлось компании OurPact, чье приложение для родительского контроля было скачано более трех миллионов раз, прежде чем его без какого-либо предупреждения выбросили из App Store. По словам исполнительного директора компании Амира Мусавиана, на этот сервис приходилось более 80 процентов выручки компании.

«Они систематически убивают индустрию», — так ситуацию прокомментировал Мусавиан в интервью американскому изданию.

Та же судьба постигла разработчиков схожего по функциональности приложения Freedom. В августе 2018 года Apple неожиданно удалила программу из App Store, хотя она была загружена пользователями более 770 тысяч раз.

Создатели самых популярных приложений с функциями родительского контроля — Kidslox и Qustodio — не стали мириться с действиями Apple и подали жалобу в отдел Еврокомиссии по вопросам конкуренции.

В ответ на это представители Apple заявили, что компания удаляла сторонние приложения, потому что они могли получать слишком много персональной информации с устройств пользователей. При этом действия компании якобы никак не связаны с одновременным внедрением аналогичных инструментов в iOS 12.

«В этом вопросе Apple действовала чрезвычайно ответственно, помогая защитить наших детей от технологий, которые могут быть использованы для нарушения их конфиденциальности и безопасности», — такой комментарий журналистам дал старший вице-президент Apple по международному маркетингу Филипп Шиллер.

Руководство Apple сослалось на то, что в большинстве приложений для родительского контроля использовалась технология Mobile Device Management, предоставляющая сторонним пользователям доступ к важной информации (местоположению устройства, электронной почте, истории просмотров страниц). В 2019 году Apple заявила, что подобную технологию теперь можно задействовать только в приложениях для внутреннего пользования, а ее применение в сервисах для частных лиц нарушает политику App Store.

Претензии к Apple имеют не только владельцы программ, связанных с родительским контролем. Этим летом из App Store за нарушение правил платформы удалили популярный шутер Fortnite. Разработчики игры, компания Epic Games, добавили в свое приложение возможность оплачивать внутриигровые покупки в обход сервисного сбора в размере 30 процентов. Epic Games внедрила в Fortnite собственную платежную систему Epic, что, по мнению Apple и Google , является нарушением правил маркетплейсов. Apple намекнула Epic Games на то, что компания может не рассчитывать на особые условия. Теперь разработчики Fortnite судятся с обеими корпорациями и пытаются добиться права на честную конкуренцию при распространении мобильных приложений.

Российский прецедент

Спустя практически год после начала разбирательства ФАС вынесла вердикт в пользу «Лаборатории Касперского». Регулятор признал Apple монополистом, ведь компания «ограничивала конкуренцию на рынке распространения инструментов и возможностей для разработки приложений родительского контроля».

«Доступ в магазин приложений App Store — единственная возможность для разработчиков приложений распространять свои продукты на операционной системе iOS, и крайне важно для обеспечения конкуренции создать недискриминационные условия доступа на рынок», — заявил заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко.

По данным vc.ru, до 21 августа антимонопольная служба решит, как именно Apple должна возместить ущерб. Если американский IT-гигант не выполнит предписание в установленный срок, ему придется выплатить штраф в размере от 1 до 15 процентов от дохода на российском рынке.

Apple с оценкой ФАС не согласна и намерена подать апелляцию. Компания подчеркнула, что сотрудничала с «Лабораторией Касперского» ради того, чтобы российские разработчики могли загружать свои сервисы в App Store. По словам ее представителей, на данный момент в цифровом магазине размещено 13 приложений от «Лаборатории», которые регулярно получают обновления. В «Лаборатории Касперского» же, наоборот, порадовались успешному финалу затянувшейся тяжбы.

Опрошенные «Лентой.ру» эксперты сошлись во мнении, что решение ФАС является прецедентным и позволит использовать данную практику в будущих возможных спорах с глобальными IT-корпорациями. Директор Института права и развития Высшей школы экономики и Антимонопольного центра БРИКС Алексей Иванов называет дело против Apple знаковым для мировой антимонопольной практики.

«В деле "Лаборатории Касперского" против Apple ФАС закрепила логику применения антимонопольного законодательства, которая сформировалась в деле “Яндекса” против Google относительно правил конкуренции на платформе Android пять лет назад», — пояснил свою точку зрения эксперт.

Исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин называет решение регулятора продолжением антимонопольной политики ведомства в отношении западных IT-гигантов. По его словам, определенная работа в этом направлении ранее уже велась, причем достаточно успешно.

Речь идет о противостоянии «Яндекса» и Google: в 2015 году российская IT-компания подала жалобу на американского гиганта. Представители «Яндекса» отмечали, что Google по контракту запрещал предустанавливать отечественные приложения на Android-смартфоны. Российские разработчики посчитали такую практику злоупотреблением доминирующим положением на рынке со стороны Google.

В итоге антимонопольная служба предписала Google устранить нарушения, а также внести исправления в соглашения с производителями смартфонов, выпускаемых в России. Стороны подписали мировое соглашение, в рамках которого Google обязалась не чинить препятствий для предустановки стороннего ПО на мобильные устройства.

Дуров против всех

Apple не в первый раз сталкивается с обвинениями в злоупотреблении доминирующем положением. Достаточно вспомнить свежую историю с создателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. В июле 2020 года он обвинил Apple и Google в тотальном контроле за тем, какие приложения миллиарды пользователей могут устанавливать на свои телефоны.

Дуров заявил, что западные IT-гиганты обязаны своим монопольным положением на рынке авторам сторонних приложений для их платформ, при этом разработчикам приходится отдавать большую часть прибыли (30 процентов) в качестве налога. Плюс ко всему стартапы самостоятельно оплачивают хостинг, маркетинг, лицензии и выдают зарплаты сотрудникам, на что не всегда хватает оставшихся двух третей заработка. Создатель Telegram назвал такую ситуацию парадоксальной.

«И если Google пока еще предоставляет ограниченную возможность запускать приложения вне их магазина Play Store, то Apple не дает своим пользователям выйти ни на шаг за рамки своей закрытой экосистемы», — уточнил Дуров.

Вскоре после публикации этого поста руководство Telegram подало жалобу в Еврокомиссию, обвинив App Store в неконкурентных условиях работы. Основная претензия заключается в том, что пользователи не имеют возможности загружать приложения вне официального цифрового магазина Apple, а разработчикам приходится делиться с компанией 30 процентами заработка, ведь другого выхода у них попросту нет.

«Пользователей лишают выбора»

Жесткая политика IT-гигантов по удержанию монополии на технологическом рынке мешает успешно развиваться перспективным проектам. По мнению Надежды Кащенко, руководителя управления интеллектуальной собственности и антитраста «Лаборатории Касперского», развитие и прогресс возможны только в условиях здоровой конкуренции. Особенно важно, чтобы компании, которые создают похожие продукты, придумывали некие уникальные функции, предлагая пользователям выбирать именно их решения.

«Злоупотребления больших корпораций и перенос их рыночной власти, влекущий негативное влияние на конкуренцию на смежных рынках, должны пресекаться», — считает Кащенко.

Проблему цифровых монополий видит и Ренат Лашин. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что мир движется к ограничению американских IT-монополистов. Борьбу с ними уже ведут в Европе и США не первый год.

«Сегодня конкурентная политика таких гигантов, как Apple, во многом определяет правила игры на глобальном и тем более на региональных рынках разработки. Компании используют свое положение для извлечения сверхприбылей, взимая плату не только с разработчиков ПО за реализацию приложений, но и с конечных пользователей. Кроме того, пользователей еще и лишают возможности выбора приложений для скачивания», — заметил Лашин.

Кроме того, Apple снижает привлекательность конкурирующих на одной платформе приложений, регулярно добавляя в состав собственных продуктов функции, реализованные другими разработчиками. Все это не соответствует принципам цивилизованного развития IT-рынка, заключил эксперт.

«Цифровые монополии задают тон в работе глобальных рынков сегодня. Независимым разработчикам и стартапам почти невозможно выйти на рынок, минуя того или иного глобального монополиста», — добавил Алексей Иванов.

Как решить проблему?

Надежда Кащенко отмечает, что для разрешения подобных ситуаций уже существуют регуляторы (например, тот же ФАС), да и вообще схожие вопросы «традиционно решаются на государственном уровне».

«Проблема монополий довольно сильно волнует государства, поскольку они заинтересованы в развитии максимального количества компаний, что в конечном итоге сказывается на благе потребителей», — говорит руководитель управления интеллектуальной собственности и антитраста «Лаборатории Касперского».

Она вспоминает, что несколько лет назад «Лаборатория» оказалась в похожей ситуации по отношению к Microsoft , и обращение к регуляторам позволило решить проблему. Компания продолжила сотрудничать с американцами на условиях, которые были приемлемы и для пользователей, и для всей индустрии кибербезопасности.

Ренат Лашин уверен в необходимости антимонопольных ограничительных мер по отношению к западным корпорациям. При этом изменить ситуацию можно не только на национальных рынках, где используются платформы и сервисы международных гигантов, но и на глобальном. Для этого нужно, чтобы американские, российские, европейские и иные регулирующие органы выработали общую позицию и стали планомерно реализовывать стратегию ограничения монополии больших корпораций. В таком случае IT-гигантам придется менять свой бизнес-подход, считает исполнительный директор АРПП «Отечественный софт».

Если же говорить конкретно о России, Лашин считает важным продолжать политику поддержки отечественных разработчиков на государственном уровне. Ведь российские стартаперы не имеют тех средств и ресурсов, которыми располагают западные гиганты.

В июне 2020 года появилась информация о планах российского правительства по поддержке отечественной IT-сферы. Речь идет о серьезном снижении страховых взносов и налоговых выплат для технологических компаний. Страховые взносы будут снижены практически вдвое (с 14 до 7,6 процента), а налог на прибыль — с 20 до 3 процентов.

Реформа также предполагает отмену НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках, а также возможность субсидий для разработчиков софта. Претендовать на новые условия смогут все российские IT-компании, у которых 90 процентов дохода приходится на продажу софта или услуги по его разработке, внедрению и поддержке. В конце июля президент России Владимир Путин подписал этот закон о маневре в российской IT-отрасли.

Несмотря на успехи антимонопольной службы, российскому антимонопольному ведомству не хватает законодательных полномочий, позволяющих эффективно реагировать на подобные вызовы, считает Алексей Иванов. Эксперт говорит, что положительный исход в делах против Google и Apple произошел скорее вопреки, а не благодаря действующему российскому законодательству. Иванов назвал атавизмом «антимонопольные иммунитеты» для интеллектуальной собственности, которые были включены в российский закон о защите конкуренции на волне торговых переговоров с США по вступлению нашей страны в ВТО

«Сегодня именно технологии и инновации являются ключевым способом наращивания рыночной власти, и государство должно иметь инструменты влияния на злоупотребления с использованием таких ресурсов, в том числе в части оборота прав интеллектуальной собственности», — убежден директор Института права и развития Высшей школы экономики и Антимонопольного центра БРИКС.