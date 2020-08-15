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Малый бизнес сможет просить господдержку сразу после открытия

Ura.Ru
1 час назад
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В России малым предприятиям больше не нужно выжидать время для получения субсидий и преференций от государства. В Минэкономразвития РФ планируют ежемесячно обновлять реестр предприятий и оперативно оказывать им господдержку.
Малый бизнес получит поддержку после открытия
Фото: URA.RUURA.RU
«Минэкономразвития России совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) России прорабатывает возможность ежемесячного обновления реестра. Таким образом, будут минимизированы риски исключения из реестра предпринимателей именно в августе», - пояснил «Ведомостям» представитель министерства.
Ранее на субсидию от государства бизнесмены могли рассчитывать только после подачи налоговых отчетов в ФНС до 30 июня. На их основании раз в год — 10 августа — компании включали в реестр, по которому в правительстве принимали решение о предоставлении льгот и субсидий. Теперь же заполнение реестра станет ежемесячным.
С началом пандемии коронавируса малый бизнес получил от государства «надзорные каникулы», была введена более низкая налоговая ставка на прибыль, расширен доступ к госзакупкам. Компании, включенные в реестр, имеют право на субсидию на выплату МРОТ сотрудникам при условии сохранения занятости на уровне 90%. Для бизнесменов также уменьшена ставка по страховым взносам с 30 до 15%, льготная аренда и госгарантии в сфере банковских кредитов.
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Компании,Федеральная налоговая служба,Минэкономразвития,Ведомости,
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