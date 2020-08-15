Малый бизнес получит поддержку после открытия

Ранее на субсидию от государства бизнесмены могли рассчитывать только после подачи налоговых отчетов в ФНС до 30 июня. На их основании раз в год — 10 августа — компании включали в реестр, по которому в правительстве принимали решение о предоставлении льгот и субсидий. Теперь же заполнение реестра станет ежемесячным.