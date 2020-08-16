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В Германии рассказали, как будет достроен «Северный поток — 2»

ИА Regnumиещё 1
2 часа назад
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Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель заявил, что газопровод «Северный поток — 2» обязательно будет достроен до конца. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает RT Deustch.
По словам чиновника, германские власти тверды в своем намерении довести проект «Северного потока — 2» до конца. Однако этому мешают враждебные силы.
«Наше твёрдое намерение — довести совместный проект «Северный поток — 2» до конца, однако сейчас этому мешают многие враждебные кампании. Из-за них планы откладываются, усложняются», — сказал Пегель.
Он отметил, что основная проблема сейчас — это санкции США, введенные против тех компанией, которые участвуют в строительстве газопровода — привлекаемые организации со своим уникальным оборудованием и технологиями поддались давлению США.
В целом Пегель считает, что создание консорциума — это новое решение, которое позволит завершить «Северный поток — 2».
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