Все шахты «Беларуськалия» остановлены

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Все шахты предприятия «Беларуськалий» в Солигорске перестали выдавать руду, передает «Интерфакс». Ранее стало известно, что рабочие ОАО «Беларуськалий» объявили в понедельник забастовку и формируют стачкомы.

В пятницу в Солигорске состоялись стихийные акции протеста, после чего с сотрудниками «Беларуськалия» встретилось руководство предприятия. Люди требовали привлечь к ответственности тех, кто превысил полномочия во время и после избирательной кампании, признать выборы президента недействительными и провести новые выборы с новым ЦИК и привлечением независимых наблюдателей.

Сотрудники пообещали приостановить производство на неопределенный срок, если требования не будут выполнены. «Беларуськалий» — единственный в Белоруссии производитель хлоркалия, один из крупнейших поставщиков калийных удобрений в мире.