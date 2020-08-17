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СМИ сообщили об остановке всех шахт «Беларуськалия» 

BFM.RU и ещё 1 1 час назад
Все шахты «Беларуськалия» остановлены
Фото: ТАСС
Все шахты предприятия «Беларуськалий» в Солигорске перестали выдавать руду, передает «Интерфакс». Ранее стало известно, что рабочие ОАО «Беларуськалий» объявили в понедельник забастовку и формируют стачкомы.
В пятницу в Солигорске состоялись стихийные акции протеста, после чего с сотрудниками «Беларуськалия» встретилось руководство предприятия. Люди требовали привлечь к ответственности тех, кто превысил полномочия во время и после избирательной кампании, признать выборы президента недействительными и провести новые выборы с новым ЦИК и привлечением независимых наблюдателей.
Сотрудники пообещали приостановить производство на неопределенный срок, если требования не будут выполнены. «Беларуськалий» — единственный в Белоруссии производитель хлоркалия, один из крупнейших поставщиков калийных удобрений в мире.
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Компании , Другое , Центризбирком России , Интерфакс
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