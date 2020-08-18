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Рудники «Беларуськалия» прекратили добычу

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
51 минуту назад
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Работники ОАО «Беларуськалий» поддержали общенациональную забастовку, прекратив добычу руды на всех рудниках предприятия, сообщил председатель Белорусского независимого профсоюза Максим Позняков.
Рудники «Беларуськалия» прекратили добычу
Фото: ТАССТАСС
«Стачкомы сформированы на всех рудоуправлениях, рудники стоят, люди не пошли в шахты, добыча руды не осуществляется», – передает ТАСС слова главы независимого профсоюза.
В понедельник шахтеры крупнейшего в Белоруссии предприятия «Беларуськалий» в Солигорске вышли на протестную акцию и объявили о бессрочной забастовке. На центральной площади города собрались около 200 рабочих.
Ранее во вторник руководитель первичной профсоюзной организации ОАО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза Андрей Рыбак сообщил, что крупнейший производитель удобрений ОАО «Беларуськалий» пока продолжает работу на сниженных мощностях, однозначной позиции по остановке производства нет.
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Компании,Андрей Рыбак,ИТАР-ТАСС,
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