Трамп ополчился на Amazon

Трамп заявил, что организация несет потери в 3-4 доллара за одну посылку, работая с Amazon и аналогичными компаниями. Он уверен, что финансовые проблемы можно было бы решить повышением тарифов за доставку для интернет-магазинов.

«Этот парень должно быть такой богатый, повысьте цены, позвольте ему заплатить», — заявил Трамп, вероятно, имея в виду гендиректора Amazon и богатейшего в мире человека Джеффа Безоса.

Претензии к Amazon есть не только у американского президента, но и у властей Германии. Они начали расследование в отношении интернет-ретейлера, подозревая, что в период пандемии компания злоупотребляет своим доминирующим положением, оказывая влияние на сторонних продавцов.

Ранее Джефф Безос попросил власти США тщательно проверять его и компанию. По мнению предпринимателя, обязанность Amazon заключается в том, чтобы «показывать отличные результаты». На Amazon приходится менее процента мирового розничного рынка и около четырех процентов розничной торговли в США.