Еще одна компания захотела купить TikTok

Американская корпорацией Oracle провела предварительные переговоры с китайской компанией ByteDance о приобретении приложения TikTok на территории Соединенных Штатов, Канады, Австралии и Новой Зеландии, сообщила Financial Times.

По сведениям осведомленных источников издания, Oracle вступила в переговоры с китайскими владельцами соцсети после того, как президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ, в котором потребовал, чтобы ByteDance отказалась от всех активов на территории Соединенных Штатов, связанных с TikTok, передает ТАСС.

При этом, в статье утверждается, что Oracle сотрудничает с группой американских инвесторов, уже владеющих долей в ByteDance. Источник, близкий к ByteDance заявил изданию, что китайская компания выступает против продажи любых активов за пределами США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

В минувшую субботу глава американской администрации Дональд Трамп подписал указ об ограничении работы китайского мобильного приложения TikTok в США. Неделей ранее Трамп подписал исполнительные указы «о борьбе с угрозой» китайских мобильных приложений TikTok и WeChat. Указ «О борьбе с угрозой TikTok» запрещает сделки с компанией-владельцем TikTok ByteDance «в юрисдикции США».