«Газпром» предложил собственный мегапроект 

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«Газпром» предложил дополнить список российских мегапроектов собственной инициативой по газификации российских регионов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу дочерней структуры концерна «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова

«Считаю хорошим и правильным предложение дополнить портфель национальных проектов проектом по газификации Российской Федерации, а проекту газификации регионов Российской Федерации придать статус партийного проекта с ежемесячным, ежегодным партийным контролем», — отметил Густов.

Нынешние правила предусматривают газификацию субъектов Федерации в рамках отдельных региональных и межрегиональных программ, а также комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры, рассчитанного до 2024 года.