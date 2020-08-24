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«Газпром» предложил собственный мегапроект 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
«Газпром» предложил собственный мегапроект
Фото: ТАСС
«Газпром» предложил дополнить список российских мегапроектов собственной инициативой по газификации российских регионов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу дочерней структуры концерна «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.

«Считаю хорошим и правильным предложение дополнить портфель национальных проектов проектом по газификации Российской Федерации, а проекту газификации регионов Российской Федерации придать статус партийного проекта с ежемесячным, ежегодным партийным контролем», — отметил Густов.

В июне с аналогичной идеей к премьер-министру Михаилу Мишустину обращался депутат Госдумы Олег Быков. Его предложение предполагало утверждение и реализацию единой федеральной программы и отдельного нацпроекта.
Нынешние правила предусматривают газификацию субъектов Федерации в рамках отдельных региональных и межрегиональных программ, а также комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры, рассчитанного до 2024 года.
В середине августа глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о невыполнении плана по газификации российских регионов. По его подсчетам, за последние три года было выполнено только 15 процентов.
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Компании , Алексей Кудрин , Сергей Густов , Михаил Мишустин , Олег Быков , Владимир Путин , Газпром , Госдума , Счетная палата , РИА Новости
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