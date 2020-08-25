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«Роскосмос» пожаловался на сокращение финансирования 

Национальная Служба Новостей 45 минут назад
«Роскосмос» пожаловался на сокращение финансирования
Фото: ТАСС
Федеральную космическую программу до 2025 года урезали на 150 миллиардов рублей, сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Вдобавок, по его словам, ФКП может попасть под секвестр из-за падения доходов федерального бюджета, передаёт ТАСС.
Рогозин настаивает, что финансирование космической программы должно сохраниться в полном объёме, а его сокращение приведёт к «деградации» отрасли.
«Роскосмос» сейчас готовит контракт на разработку тяжёлой «Ангары» с третьей ступенью на водородных двигателях, однако денег на это сейчас нет, дал понять Рогозин. Он отметил, что контракт будет заключён только после подтверждения финансирования.
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Компании , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , ИТАР-ТАСС
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