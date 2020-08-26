Путин дал ответ на вопрос «Где деньги?» 

«Башкирская содовая компания. Контрольный пакет там принадлежит частным лицам. Деньги, заработанные компанией, практически в развитие не инвестируются, в регионе не остаются. При общем объеме выручки в 2019 году 45 миллиардов рублей на инвестиционные цели пошло только 2,5 миллиарда рублей», — рассказал Путин.

Далее он спросил «где деньги?», и тут же ответил: «Известно где — в офшорах».

Ранее 26 августа сообщалось, что Путин потребовал от федерального правительства и властей Башкирии разобраться в ситуации вокруг шихана Куштау. Он отметил, что люди, обратившие внимание на эту проблему, «в значительной мере правы».

В начале августа жители республики выступили с протестом против разработки Куштау и разбили палаточный лагерь. 15 августа произошли столкновения с охранниками и росгвардейцами, людей разгоняли дубинками, газом и светошумовыми гранатами. Некоторых активистов задержали. Позже стало известно, что шихану дадут статус особо охраняемой территории.

Шихан Куштау рядом со Стерлитамаком считается одним из символов Башкирии. Экозащитники считают, что его разработка нанесет вред природе.