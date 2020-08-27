Власти Украины запретили приватизацию «Нафтогаза»

Также в перечень вошли «Укрэнерго», «Энергоатом» , «Укргидроэнерго».

«Правительство одобрило законопроект, определяющий перечень государственных предприятий, не подлежащих приватизации. Мы предлагаем оставить в управлении государства примерно 600 объектов. Среди таких объектов «Нафтогаз», «Энергоатом», «Укрэнерго», «Укргидроэнерго», «Укрзализныця», «Укрпочта» и другие», — написал Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что в список попали предприятия, обеспечивающие энергетическую независимость и обороноспособность государства, предприятии, являющиеся естественными монополиями, а также предприятия, деятельность которых имеет критически важное значение для общества.