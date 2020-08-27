Менеджеров госкомпаний раскритиковали за зарплаты

«Существенное преобладание размера вознаграждений менеджмента над средней заработной платой работников для организаций государственного сектора экономики является проблемным вопросом», — сообщается в отчете Счетной палаты (СП). Аудиторы посчитали, что наблюдается восьмикратный разрыв между зарплатами менеджмента и работников. При этом выплаты на убыточных предприятиях выше. «Средняя заработная плата руководителя убыточного ФГУП „Ф“ за 2017 год составила 405,9 тысячи рублей в месяц, что более чем в два раза превышает зарплату руководителя прибыльного ФГУП „Д“ — 183,0 тысячи рублей», — приводит пример СП.