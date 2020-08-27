Менеджеров госкомпаний раскритиковали за зарплаты

В Счетной палате, возглавляемой Алексеем Кудриным, обратили внимание на то, что на ряде предприятий с участием государства, топ-менеджеры получают заработную плату в несколько раз выше, чем у остальных сотрудников. При этом часто такие компании являются убыточными.
«Существенное преобладание размера вознаграждений менеджмента над средней заработной платой работников для организаций государственного сектора экономики является проблемным вопросом», — сообщается в отчете Счетной палаты (СП). Аудиторы посчитали, что наблюдается восьмикратный разрыв между зарплатами менеджмента и работников. При этом выплаты на убыточных предприятиях выше. «Средняя заработная плата руководителя убыточного ФГУП „Ф“ за 2017 год составила 405,9 тысячи рублей в месяц, что более чем в два раза превышает зарплату руководителя прибыльного ФГУП „Д“ — 183,0 тысячи рублей», — приводит пример СП.
Кроме того, аудиторы заявили, что система корпоративного управления госимуществом непрозрачна и неэффективна, пишет «Коммерсант». Проверяющие отметили, что проблемы возникают на всех уровнях. В частности, полномочия госорганов в управлении госкомпаниями неодинаковы, исполнение директив топ-менеджментом формально, а у государства нет достоверной информации о принадлежащем ему имуществе и будущих бюджетных поступлениях. Проблемы корпоративного управления аудиторы предложили решить ужесточением и унификацией подходов и цифровизацией учета.