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Кудрин раскритиковал высокие зарплаты менеджеров госкомпаний 

Ura.Ru и ещё 3 51 минуту назад
Менеджеров госкомпаний раскритиковали за зарплаты
Фото: Reuters © Presidential Press Office
В Счетной палате, возглавляемой Алексеем Кудриным, обратили внимание на то, что на ряде предприятий с участием государства, топ-менеджеры получают заработную плату в несколько раз выше, чем у остальных сотрудников. При этом часто такие компании являются убыточными.

«Существенное преобладание размера вознаграждений менеджмента над средней заработной платой работников для организаций государственного сектора экономики является проблемным вопросом», — сообщается в отчете Счетной палаты (СП). Аудиторы посчитали, что наблюдается восьмикратный разрыв между зарплатами менеджмента и работников. При этом выплаты на убыточных предприятиях выше. «Средняя заработная плата руководителя убыточного ФГУП „Ф“ за 2017 год составила 405,9 тысячи рублей в месяц, что более чем в два раза превышает зарплату руководителя прибыльного ФГУП „Д“ — 183,0 тысячи рублей», — приводит пример СП.

Кроме того, аудиторы заявили, что система корпоративного управления госимуществом непрозрачна и неэффективна, пишет «Коммерсант». Проверяющие отметили, что проблемы возникают на всех уровнях. В частности, полномочия госорганов в управлении госкомпаниями неодинаковы, исполнение директив топ-менеджментом формально, а у государства нет достоверной информации о принадлежащем ему имуществе и будущих бюджетных поступлениях. Проблемы корпоративного управления аудиторы предложили решить ужесточением и унификацией подходов и цифровизацией учета.
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Комментарии 6
Компании , Алексей Кудрин , Счетная палата
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