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СМИ: глава TikTok Кевин Майер объявил об уходе в отставку 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Глава TikTok объявил об уходе в отставку
Фото: Reuters
Глава китайской социальной сети Tiktok Кевин Майер объявил об уходе в отставку всего через несколько месяцев после начала работы на своей руководящей должности. Об этом сообщило в четверг Центральное телевидение Китая.

"Я решил уйти из компании и с болью в душе вынужден сообщить вам об этом", — приводит телеканал обращение Майера.

По словам руководителя TikTok, за последние несколько недель "политическая ситуация резко изменилась", и он был вынужден "серьезно переосмыслить" корпоративные приоритеты. В то же время Майер выразил уверенность в "светлом будущем" компании, которую он покидает.
TikTok представляет собой приложение, которое позволяет пользователям публиковать короткие видеоролики в одноименной социальной сети. Оно было разработано китайской компанией ByteDance и запущено в КНР в 2016 году под названием Douyin.
31 июля американский президент Дональд Трамп объявил, что планирует запретить TikTok на территории своей страны. 14 августа он подписал указ, обязующий ByteDance и ее дочерние компании в течение 90 дней с момента публикации документа (с возможностью продления на 30 дней) отказаться от всех связанных с соцсетью активов на американской территории. Кроме того, ByteDance должна избавиться от всех данных пользователей, полученных от TikTok и объединенной с ней соцсетью Musical.ly, а затем отчитаться об этом перед Комитетом по иностранным инвестициям США.
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Комментарии
Компании , Другое , Кевин Майер , Дональд Трамп
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