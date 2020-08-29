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У TikTok появился новый потенциальный покупатель 

Lenta.ru и ещё 19 1 час назад
У TikTok появился новый потенциальный покупатель
Фото: Reuters
У социальной сети TikTok появился новый потенциальный покупатель — инвестиционная компания Centricus совместно с разрабатывающей компьютерные приложения фирмой Triller подала запрос на приобретение части соцсети. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По словам источников, обращение поступило в китайскую компанию ByteDance, которой принадлежит TikTok. Компания ранее получала предложение о покупке американского подразделения соцсети от компаний Oracle и Microsoft, партнером которой является Walmart.
Агентство подчеркивает, что головной офис, находящийся в Лондоне, выразил заинтересованность в приобретении подразделений TikTok в США, Австралии, Новой Зеландии и Индии за 20 миллиардов долларов. Ожидается, что уже в ближайшие несколько дней ByteDance может принять решение относительно потенциальной продажи части социальной сети.
При этом в Centricus подтвердили информацию о направлении запроса. Однако TikTok отметили, что считают его несерьезным.
Ранее глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу высказался о предпочтениях администрации США в отношении возможного покупателя американской части TikTok. По его словам, у властей нет мнения о том, кто лучше, а кто хуже.
В Вашингтоне уверены, что соцсеть собирает личные данные американских пользователей, а также может использоваться для кампаний дезинформации в пользу Пекина. В связи с этим гражданам США запрещено иметь какие-либо дела с компанией ByteDance, владеющей TikTok, а сама она должна в течение трех месяцев продать все активы в США и уничтожить все собранные личные данные.
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Комментарии
Компании , Рынки , Wal-Mart Stores , Microsoft , Oracle , Администрация США
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