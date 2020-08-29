У TikTok появился новый потенциальный покупатель 

У социальной сети TikTok появился новый потенциальный покупатель — инвестиционная компания Centricus совместно с разрабатывающей компьютерные приложения фирмой Triller подала запрос на приобретение части соцсети. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По словам источников, обращение поступило в китайскую компанию ByteDance, которой принадлежит TikTok. Компания ранее получала предложение о покупке американского подразделения соцсети от компаний Oracle Microsoft , партнером которой является Walmart

Агентство подчеркивает, что головной офис, находящийся в Лондоне, выразил заинтересованность в приобретении подразделений TikTok в США, Австралии, Новой Зеландии и Индии за 20 миллиардов долларов. Ожидается, что уже в ближайшие несколько дней ByteDance может принять решение относительно потенциальной продажи части социальной сети.

При этом в Centricus подтвердили информацию о направлении запроса. Однако TikTok отметили, что считают его несерьезным.

Ранее глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу высказался о предпочтениях администрации США в отношении возможного покупателя американской части TikTok. По его словам, у властей нет мнения о том, кто лучше, а кто хуже.

В Вашингтоне уверены, что соцсеть собирает личные данные американских пользователей, а также может использоваться для кампаний дезинформации в пользу Пекина. В связи с этим гражданам США запрещено иметь какие-либо дела с компанией ByteDance, владеющей TikTok, а сама она должна в течение трех месяцев продать все активы в США и уничтожить все собранные личные данные.