Стоит ли вкладывать деньги в американские компании на Мосбирже

24 августа 2020 года на Мосбирже стартовали торги акциями 19 американских компаний из индекса S&P 500: Microsoft Amazon и др. 7 сентября начнутся торги акциями Apple , еще 30 компаний появятся в ноябре. Акции будут торговаться в рублях, а дивиденды будут выплачиваться в долларах.

«Рамблер» разобрался, на чем зарабатывают эти компании, как на них сказалась пандемия и стоит ли в них вкладываться. Если какая-то из компаний вам нравится, внимательнее изучите ее бизнес и отрасль, в которой она работает, наблюдайте за ценами ее акций и рассуждайте, как скажется на ее доходах кризис.

Партнерский материал

Boeing производит гражданские и военные самолеты, а также оборудование для космической отрасли. В 2020 году вся авиаотрасль оказалась в кризисе из-за рекордного падения мировых авиаперевозок. Количество заказов рекордно сократилось.

Аналитики прогнозируют, что компании из авиаотрасли начнут получать прибыль не раньше 2022 года, однако стоимость акций уже начала расти.

Amazon

Amazon — крупнейшая в мире компания в сфере онлайн-торговли. Из-за пандемии компания только заработала (во II квартале 2020 года выручка компании составила $89 млрд — на 40% больше, чем год назад).

Но есть и риски: проблемы Amazon с властями. Компанию часто обвиняют в злоупотреблении монопольным положением, ограничением продавцов и похищении технологий.

Партнерский материал

NVIDIA

Nvidia производит графические процессоры и чипы для компьютеров и приставок. В последние годы мир переходит на облачные технологии, поэтому выручка компании только растет. Пандемия заставила всех примкнуть к приставкам и компьютерам, в результате чего в I квартале 2020 года выручка выросла на 39% по сравнению с I кварталом прошлого года до $3,08 млрд

Facebook

Кроме одноименной cоцсети Facebook компания также владеет сервисами Instagram и WhatsApp. По оценкам компании, около 2,36 млрд человек пользуются Facebook, Instagram, WhatsApp или Messenger ежедневно.

В последние годы c компанией были связаны скандалы, в частности с утечкой личных данных или из-за обвинений правозащитников в недостаточной модерации контента и распространении враждебных публикаций. Компании стали бойкотировать Facebook, отказываясь от рекламы на сервисе. Если такая тенденция продолжится, доходы будут падать.

Microsoft

Microsoft выпускает операционную систему Windows, программы и комплектующие для ПК и дата-центров. В I квартале 2020 года выручка компании выросла на 15% по сравнению с прошлым годом благодаря росту спроса на интернет-услуги, в частности облачного бизнеса Azure — как считают аналитики, главного драйвера роста показателей компании. На него пришлось около 10% годовой выручки.

McDonald's

У McDonald’s — примерно 38 тыс. ресторанов по всему миру. Из них 93% — франшиза. С 2017 года компания работает по новой стратегии и развивает доставку через собственное приложение и IT-решения.

Во втором квартале 2020 года продажи компании во всём мире снизились на 23,9%. Компания сократила меню, чтобы снизить время обслуживания и улучшить качество еды. Инвесторы оценивают действия компании позитивно — в конце июля акции компании практически восстановились

Партнерский материал

Twitter

Сервис микроблогов Twitter зарабатывает на рекламе. В конце 2019 года число активных ежедневных пользователей составило 152 млн — рост на 21% год к году.

Компания зарабатывает на рекламе, но это может осложнить ситуацию во время кризиса. Во II квартале 2020 году падение выручки составило 19% (в сравнении с аналогичным периодом 2019 года).

Компания Intel производит компьютерное оборудование, включая микропроцессоры и устройства памяти. Ожидается, что в 2020 году ее показатели улучшатся из-за роста спроса на мощные компьютеры для работы из дома и центры обработки данных во время пандемии.

Инвесторам стоит учитывать, что индустрия полупроводников, к которой относятся Intel и некоторые другие компании из списка — циклическая. Это значит, что при росте цен компании будут производить больше процессоров, что приведет к росту предложения над спросом и, как следствие, падению цены.

Крупнейшая телекоммуникационная компания в мире, оператор мобильной связи, провайдер интернета и ТВ. Из-за падения популярности спутникового и кабельного ТВ компания сосредоточилась на стриминге.

Еще одно направление развития — сети 5G, подключение с их помощью устройств умных домов, беспилотных автомобилей и др. 23 июля 2020 года компания запустила 5G на всей территории США.

Крупнейшая по стоимости энергокомпания в США пострадала из-за падения цен на нефть и рекордного снижения спроса на сырье из-за пандемии, впервые за десятилетия показав квартальный убыток.

Однако аналитики считают, что компании ничего не угрожает: Exxon регулярно повышает дивиденды и не собирается их отменять, что подогревает спрос со стороны инвесторов.

Фармацевтическая компания, получившая в июле 2020 года из бюджета США $2 млрд на производство 100 млн доз вакцин от коронавируса. В случае успешного прохождения тестов вакцины компании могут получить заказ еще на 500 млн доз. В день объявления сделки акции Pfizer выросли на 5,1%.

Walt Disney Company

Компания производит фильмы, продает их через стриминговые сервисы, управляет парками развлечений и кабельными каналами. В 2019 году Disney также приобрел компанию 21st Century Fox за $71 млрд, получив права на популярные франшизы, включая «Люди Икс» и «Звездные войны».

Сделка более чем в два раза увеличила чистый долг компании, однако Disney рассчитывает увеличить выручку за счет публикации новых фильмов на своей платформе и роста подписчиков.

Advanced Micro Devices

AMD производит процессоры и другие чипы для компьютеров и серверов на мощностях других компаний, что отличает ее бизнес-модель. В 2019 году акции компании выросли на 58% — инвесторы позитивно оценивают рост доли на рынке чипов для дата-центров.

Netflix — стриминговый сервис, выпускающий собственные фильмы и сериалы. На сервис уже подписаны более 192,9 млн человек (рост за год 27,2%). Во время пандемии было куплено более 26 млн новых подписок. Компания может увеличить показатели, если добьётся расширения международного бизнеса. Однако Disney, Amazon и другие сервисы могут составить ей серьезную конкуренцию.

Micron Technology — крупнейший в мире производитель карт памяти и накопителей для ПК, девайсов и серверов. В 2019 году компания одной из первых выпустила карту памяти microSD размером 1 Тб, но выручка компании неуклонно падала . Это происходило из-за избытка микросхем и торгового конфликта США и Китая: администрация Трампа запретила американским компаниям поставлять компоненты китайской компании Huawei — крупнейшему клиенту Micron.

Activision Blizzard

Activision Blizzard производит и издает игры для компьютеров, приставок и смартфонов. Самые известные — Call of Duty, Starcraft, Warcraft и Candy Crush Saga. Компания фокусируется на франшизах, а не на новых играх: на 2020 год запланирован выход двух новых игр серии Call of Duty.

В Activision Blizzard прогнозируют рост выручки в 2020 году до $6,8 млрд (на 5,4% больше чем в 2019 году) благодаря росту спроса на игры.

Доля Visa на рынке дебетовых и кредитных карт, по оценке на январь 2020 года, составляет 60%, ее главного конкурента Mastercard — 30%. За последние 10 лет доля пластиковых карт в платежах за покупки возросла с 28% до 43% благодаря буму онлайн-торговли и платежей через интернет, и по прогнозам , этот тренд сохранится.

Однако есть риски— выход IT-гигантов на рынки платежей (например появление Apple Pay) и ужесточение регулирования.

Mastercard

Mastercard в последние годы растет быстрее Visa: на США, где уровень проникновения карт выше, приходится меньшая доля ее выручки. Компания активно инвестирует в бизнес за пределами карточных платежей: например в 2016 году Mastercard приобрела компанию Vocalink и намерена расти в сегменте b2b платежей.

Партнерский материал

Alphabet

Alphabet — головная компания сервисов Google. Основной источник выручки — на реклама в Google и YouTube. В I квартале 2020 года компания увеличила выручку на 13%, в частности от рекламы — на 10%. Компания постоянно работает над увеличением эффективности показа рекламы, в частности внедряя искусственный интеллект.

Ключевой показатель для инвестора в отчетности — затраты на трафик (TAC). Это означает, что компания научилась платить меньше за привлекаемый трафик пользователей, а его размер и выручка от рекламы увеличивается. Также компания много вкладывается в облачный сегмент Google Cloud, надеясь, что он станет драйвером роста показателей в будущем.

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