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Экс-акционеры ЮКОСа настаивают на возобновлении в США дела о взыскании с РФ $50 млрд 

ТАСС 1 час назад
ЮКОС решил надавить на США из-за денег России
Фото: ТАСС
Бывшие акционеры ЮКОСа настаивают на возобновлении в федеральном суде столичного округа Колумбия слушаний по делу, в рамках которого они пытаются взыскать с России $50 млрд Об этом говорится в дополнительном отзыве на ходатайство российской стороны, с которым корреспондент ТАСС ознакомился в четверг в электронной базе американского суда.
В середине июня Россия подала ходатайство против возобновления в Вашингтоне слушаний по данному делу, которое по сути заморожено с сентября 2016 года. В нем говорится о необходимости отложить процессуальные действия в связи с тем, что основное дело, которое принимает во внимание суд в США, продолжает рассматриваться в Нидерландах, а именно в Верховном суде этой страны.
Бывшие акционеры ЮКОСа полагают, что суду "следует отказать Российской Федерации в ходатайстве". Истцы также запросили проведение прений сторон в рамках судебного процесса.
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Компании , ЮКОС , ИТАР-ТАСС
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