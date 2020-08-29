СК проверит отчуждение госакций БСК

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства в рамках доследственной проверки выяснить обстоятельства сокращения доли государства в одном из крупнейших предприятий — Башкирской содовой компании", — сказала Петренко.

Как сообщает Петренко, глава ведомства указал на необходимость тщательного исследования условий сделки, в результате которой был утрачен контроль со стороны государства за активами предприятия, а также всех обстоятельств приватизации и перехода прав на имущественные комплексы.

Также по указанию Бастрыкина следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов власти, связанных с принятием решений по сделкам с акциями предприятия.

Президент России Владимир Путин поручил 26 августа правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг Башкирской содовой компании (БСК). Он указал, что в 2013 году в ходе объединения двух компаний доля государства в содовых активах была размыта с 62% до 38%.