Появился новый покупатель TikTok

Инвестиционная компания Centricus совместно с разрабатывающей компьютерные приложения фирмой Triller в пятницу подала запрос на приобретение части соцсети TikTok. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По словам его источников, обращение поступило в китайскую компанию ByteDance, которой принадлежит TikTok. Ранее ByteDance получила предложения о приобретении американского подразделения соцсети от компаний Oracle Microsoft , партнером которой является Walmart

Как отмечает Bloomberg, Centricus, головной офис которой находится в Лондоне, выразила заинтересованность в приобретении подразделений TikTok в США, Австралии, Новой Зеландии и Индии за $20 млрд По сведениям агентства, ожидается, что в ByteDance могут уже в ближайшие несколько дней принять решение относительно потенциальной продажи части TikTok.

Как отмечает агентство, в Centricus подтвердили информацию о направлении запроса. В TikTok отметили, что считают его несерьезным. Ранее сообщалось, что в консультациях о возможной покупке TikTok или ее части также участвуют компании Twitter и Netflix

Президент США Дональд Трамп 31 июля объявил, что планирует запретить TikTok на территории США. Позже он заявил, что Microsoft или другая американская компания должны заключить сделку по приобретению социальной сети у ByteDance до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории страны. Опасения администрации США в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. 14 августа Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на территории США.

Представители американского подразделения TikTok 24 августа подали в федеральный суд Центрального округа штата Калифорния иск к администрации США. Они требуют отменить решение о возможном запрете на работу TikTok в стране.