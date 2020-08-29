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Bloomberg: инвестиционная компания Centricus подала запрос на покупку части соцсети TikTok 

ТАСС и ещё 13 1 час назад
Появился новый покупатель TikTok
Фото: Reuters
Инвестиционная компания Centricus совместно с разрабатывающей компьютерные приложения фирмой Triller в пятницу подала запрос на приобретение части соцсети TikTok. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По словам его источников, обращение поступило в китайскую компанию ByteDance, которой принадлежит TikTok. Ранее ByteDance получила предложения о приобретении американского подразделения соцсети от компаний Oracle и Microsoft, партнером которой является Walmart.
Как отмечает Bloomberg, Centricus, головной офис которой находится в Лондоне, выразила заинтересованность в приобретении подразделений TikTok в США, Австралии, Новой Зеландии и Индии за $20 млрд По сведениям агентства, ожидается, что в ByteDance могут уже в ближайшие несколько дней принять решение относительно потенциальной продажи части TikTok.
Как отмечает агентство, в Centricus подтвердили информацию о направлении запроса. В TikTok отметили, что считают его несерьезным. Ранее сообщалось, что в консультациях о возможной покупке TikTok или ее части также участвуют компании Twitter и Netflix.
Президент США Дональд Трамп 31 июля объявил, что планирует запретить TikTok на территории США. Позже он заявил, что Microsoft или другая американская компания должны заключить сделку по приобретению социальной сети у ByteDance до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории страны. Опасения администрации США в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. 14 августа Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на территории США.
Представители американского подразделения TikTok 24 августа подали в федеральный суд Центрального округа штата Калифорния иск к администрации США. Они требуют отменить решение о возможном запрете на работу TikTok в стране.
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Комментарии
Компании , Дональд Трамп , Wal-Mart Stores , Microsoft , Oracle , Netflix , Администрация США , Bloomberg
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