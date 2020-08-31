Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.31
$
74.54
88.50
88.59
Прогноз
31.08 – 07.09
$
74.34
87.80
Индексы и котировки Brent
46.14
+0.07 Золото
1970.53
–0.02 РТС
1264.86
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
31.08
1.1916
+0.0045
17.08
1.1870
27.08
19.08
05.08

РбК: AliExpress запускает экспресс-доставку продуктов в России 

ТАСС 1 час назад
AliExpress запускает экспресс-доставку продуктов в России
Фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС/Архив
"AliExpress Россия" запустит проект экспресс-доставки продуктов питания, готовых блюд и товаров повседневного спроса "Есть!". Первым партнером маркетплейса станет сервис "Самокат", сообщает в понедельник издание РБК со ссылкой на совместное сообщение компаний.
По данным РБК, новый сервис предполагает доставку за 15-30 минут. Пользователи смогут помещать продукты для заказа в отдельную корзину внутри основного приложения AliExpress.
Сервис будет доступен в четырех регионах России: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Кроме продуктов питания можно заказать бытовую химию, корма для животных, средства личной гигиены и другие товары повседневного спроса, сообщает РБК. Изначально перечень продукции был сформирован из ассортимента, с которым работает "Самокат". Доставлять товары клиентам будут курьеры сервиса.
"AliExpress долгое время ассоциировался с доставкой товаров из Китая, которые нужно было долго ждать. Мы хотим изменить это представление", — цитирует издание слова гендиректора "AliExpress Россия" Дмитрия Сергеева из совместного сообщения компаний. По словам основателя "Самоката" Вячеслава Бочарова, до конца года компания планирует реализацию подобных проектов для аудитории пользователей других популярных маркетплейсов, пишет РБК.
Видео дня. Россияне впервые с 2015 года отказались от займов для сбора детей в школу
ТАСС: последние новости
ФАС возбудила дело против Lindt из-за различий в качестве шоколада в России и Европе ФАС возбудила дело против Lindt из-за различий в качестве шоколада в России и Европе Cеть KFC на период пандемии приостановила рекламу под девизом "Пальчики оближешь" Cеть KFC на период пандемии приостановила рекламу под девизом "Пальчики оближешь" Елена Батурина снова возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes Елена Батурина снова возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes
Комментарии 1
Компании , Дмитрий Сергеев , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия захотела зарабатывать на «санкционке»
Россия захотела зарабатывать на «санкционке»
Фондовые торги в РФ стартовали разнонаправленно
Фондовые торги в РФ стартовали разнонаправленно
Россияне массово забирают валюту из банков
Россияне массово забирают валюту из банков
Украина обошла Россию по минимальной зарплате
Украина обошла Россию по минимальной зарплате
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
России предрекли мощнейший удар
00:14
России предрекли мощнейший удар
Экономика
Россияне перестали платить за ЖКХ
01:30
Россияне перестали платить за ЖКХ
Личный счет
Рубль подкинет сюрприз осенью
00:38
Рубль подкинет сюрприз осенью
Экономика
Вернувшимся из Турции россиянам грозят штрафы
04:04
Вернувшимся из Турции россиянам грозят штрафы
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение