AliExpress запускает экспресс-доставку продуктов в России

"AliExpress Россия" запустит проект экспресс-доставки продуктов питания, готовых блюд и товаров повседневного спроса "Есть!". Первым партнером маркетплейса станет сервис "Самокат", сообщает в понедельник издание РБК со ссылкой на совместное сообщение компаний.

По данным РБК, новый сервис предполагает доставку за 15-30 минут. Пользователи смогут помещать продукты для заказа в отдельную корзину внутри основного приложения AliExpress.

Сервис будет доступен в четырех регионах России: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Кроме продуктов питания можно заказать бытовую химию, корма для животных, средства личной гигиены и другие товары повседневного спроса, сообщает РБК. Изначально перечень продукции был сформирован из ассортимента, с которым работает "Самокат". Доставлять товары клиентам будут курьеры сервиса.