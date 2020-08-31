Чистая прибыль «Газпрома» снизилась почти в 20 раз

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Чистая прибыль Газпрома в первом полугодии по МСФО составила 45,5 млрд рублей, что в 19,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Выручка от продаж снизилась на 28,8% — до 2,9 трлн рублей, следует из отчетности.

Как пишет «Коммерсант», прибыль, относящаяся к акционерам Газпрома, составила 32,9 млрд — это в 25,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (836,5 млрд руб.). Из комментария зампреда правления компании Фамила Садыгова следует, что прибыль Газпрома для дивидендов за полгода сократилась с 288 млрд рублей. до 216 млрд рублей.

Напомним, Газпром может полностью потерять один из крупнейших зарубежных рынков — Турцию. Страна открыла богатое месторождение в Черном море и намерена отказаться от российского сырья.

Ранее Турция заявила о решимости бороться за ресурсы в Средиземном, Эгейском и Черном морях.