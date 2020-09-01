Долги производителя «МиГов» и SSJ превысили полтриллиона

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По его словам, это старые долги, образовавшиеся после выполнения «государственных задач». ОАК пришлось кредитоваться под них на невыгодных условиях.

Как говорит Сердюков, по действующим правилам государство компенсирует только часть этой суммы.

Предполагается, что ОАК докапитализируют из бюджета на 250 миллиардов рублей, долги ещё на 150 миллиардов рублей реструктурируют.