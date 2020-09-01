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Час расплаты. Время вспомнить об отсроченных налогах 

BFM.RU 46 минут назад
Час расплаты: закончилась отсрочка по налогам
Фото: depositphotos.com
Почти половина предпринимателей могут не исполнить свои обязательства перед государством. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на опрос экспертного центра при уполномоченном по защите прав предпринимателей.
Павел — руководитель московского предприятия, которое производит оборудование для молочной отрасли. В пандемию бизнес практически встал. Компании не запрещали работать, но от этого было не легче. Причин несколько. Во-первых, сократился спрос на молоко со стороны населения, люди меньше ходили по магазинам.
Во-вторых, границы регионов были закрыты, и это создало логистические сложности. В-третьих, на предприятии работает много пожилых людей, а им во время пандемии власти столицы велели сидеть дома, то есть работать было не для кого и некому. Сейчас заказы пошли. Но одновременно закончилась отсрочка по налогам. Павел начал платить, но делать это крайне сложно.
— То есть у нас отсрочка по налогам была, но она же когда-то заканчивается, все равно эти налоги приходится платить.
— А какая-то поддержка?
— Мы не попали под эти меры поддержки, то есть производства не попадают. Да, сейчас стало немного полегче, появились заказы, но опять же я не уверен, точнее на 90% уверен, что мы не выйдем на те объемы, которые планировали вообще в этом году получить. Налоговое бремя, оно есть. Будет очень тяжело выполнить свои обязательства перед государством.
Павел такой, конечно, не единственный. Как пишут «Ведомости», 40% российских предпринимателей не смогут в конце года выполнить отложенные обязательства перед государством. Опрошено больше 1000 компаний из всех российских регионов. Больше четверти респондентов оценили свое положение как катастрофу.
Да, после того как карантин закончился, сыграл фактор отложенного спроса. Люди, изголодавшиеся по шопингу и общепиту, пошли в магазины и рестораны. Но этот фактор уже исчерпал себя, что признал и Центробанк. Впрочем, не у всех все так плохо. Например, генеральный директор группы компаний «РУСИТ» (занимается текстилем) Дмитрий Филиппов рассказывает, что господдержка компании реально помогла.
Дмитрий Филиппов генеральный директор группы компаний «РУСИТ» «Благодаря, во-первых, тому кредиту, который дало государство под 2% (мы получили эту поддержку), благодаря этому, в общем-то, сейчас мы находимся в нормальном графике и по платежам, и по зарплате, и по налогам. Поэтому если нас не накроет второй волной, то, я считаю, мы выкарабкаемся. Июнь, конечно, был плохой, июль получше, август лучше, ну а в сентябре — октябре, я надеюсь, как-то мы выровняемся».
Но дело еще в том, что даже этот 2-процентный кредит тоже для кого-то может стать большой проблемой. Государство вернет за бизнес деньги банкам. Но если по каким-то причинам компания не сможет сохранить штат (а людям, например, нельзя запретить увольняться), то придется расплачиваться самим. И не под 2%, а по рыночной банковской ставке. Либо банкротиться, то есть прекратить бизнес.
В общем, наступает осень, а значит, приходит час расплаты. Ну и, возвращаясь к истории Павла. Поскольку денег мало, то налоги он платит частями, из-за чего ему еще и заблокировали счет. Но — редкий случай — очень быстро разблокировали.
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Комментарии
Компании , Экономика , Дмитрий Филиппов , Правительство Москвы , Центральный банк России , Ведомости
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