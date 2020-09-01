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Ряд российских компаний получат льготы по соглашению с Кипром о налогах 

Банки.ру 1 час назад
Кто получит льготы по соглашению с Кипром о налогах
Фото: Reuters
Ряд российских компаний сможет воспользоваться налоговой льготой при переводе дивидендов своим акционерам на Кипр, пишут «Известия». Это следует из нового соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с республикой. Подробности нового СИДН Минфин раскрыл в общих чертах: ставка налога у источника с 2021 года повышается до 15%, однако определенные послабления остаются для банковских и облигационных займов, а также прямых инвестиций.
По соглашению, претендовать на льготы смогут плательщики, соответствующие условиям: резидент Кипра по крайней мере один год владеет не менее 15% в российском предприятии, и при этом является публичной компанией, чьи акции котируются на бирже, причем 15% из них находятся в свободном обращении. В этом случае акционер бизнеса в РФ заплатит в бюджет не более 5% как по дивидендам, так и по процентам по долгу. Второе условие — получателями денег являются правительства, центральные банки, страховые учреждения или пенсионные фонды. Для них ставка на дивиденды устанавливается на уровне не выше 5%. Налог на проценты по займам платится только в той стране, куда переводятся средства, то есть, если деньги перечисляются из РФ на Кипр, российский бюджет ничего не получит. Третье условие — если проценты по займам выплачиваются банкам или по корпоративным или государственным облигациям (при условии, что бумаги котируются на бирже) налог перечисляется исключительно в той юрисдикции, где зарегистрирован получатель финансовых потоков.
В частности, на ставку не более 5% теоретически смогут претендовать QIWI, «Глобал портс», «Глобал транс», «Русагро», Тинькофф и HeadHunter — в зависимости от интерпретации Минфином и налоговой отдельных пунктов документа. По словам партнера PwC Михаила Филинова, кто из компаний сможет реально получить льготу — сказать невозможно, по крайней мере до тех пор, пока Минфин не разъяснит отдельные термины нового СИДН: например, будет ли листинг на любой бирже мира достаточным условием для признания компании публичной или что будет считаться акциями в свободном обращении.
По открытым данным, резиденты республики, зарегистрированные в закрытой форме, выступают акционерами таких групп как, например, «Северсталь», «Норникель», СУЭК, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), «Металлоинвест», «Евраз», «Новатэк», Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) и многих других.
Как считают эксперты, компании, которые вышли на биржу через Кипр — соберут сливки, так как дивиденды, распределяемые резидентом республики по акционерам — налогом не облагаются. Если же получатель дивидендов и процентов — не публичная кипрская компания, то налог с этих потоков платится по полной ставке. Пенсионные фонды и страховые организации, по всей видимости, не относятся к категории компаний, которые при ведении дел с российским бизнесом пользуются Кипром для оптимизации, отметили эксперты. Льготы публичным компаниям и по котирующимся российским облигациям — однозначно заинтересуют бизнес, но если обнаружится, что условия для получения послаблений сформированы «искусственно» — например, держателями котирующийся акций выступают фактически связанные стороны — право на пониженную ставку с высокой долей вероятности будет оспорено, пояснили эксперты. Они считают, если СИДН с Люксембургом, Мальтой и Нидерландами будут заключены по таким же принципам, то на льготу смогут претендовать такие компании, как, например, «Яндекс», группа Х5 (обе группы зарегистрированы в Нидерландах, сеть гипермаркетов «О'кей», «Евраз» (прописаны в Люксембурге).
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Компании , Русагро , О'Кей , СУЭК , Евраз , Магнитогорский металлургический комбинат , Яндекс , УГМК-Холдинг , Металлоинвест , Qiwi , Новатэк , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель , газета "Известия"
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