Российские компании проведут осень на «удаленке» 

Несмотря на то, что власти отменили большую часть ограничений по коронавирусу, крупные компании продолжают работать "на удаленке", продлив ее до октября или даже до конца года. Об этом пишет РИА "Новости".

Например, Mail.ru Group разрешила сотрудникам работать из дома до 1 октября, а "Яндекс" еще в середине августа объявил о дистанционной работе до конца года.

То же сделали и сотовые операторы: сотрудники "Билайна" и "Ростелекома" пробудут дома до конца года. В офисы "Мегафона" уже вышли около 40% персонала, остальные присоединятся с 21 сентября. "Теле-2" разрешил работникам выбрать формат работы: из дома продолжают работать больше 70% сотрудников.

Российские банки вернули в офисы примерно половину работников еще летом, остальные работают пока из дома. Исключениями стали "Русский стандарт" Росбанк , которые вернут сотрудников в обычный формат работы в сентябре.