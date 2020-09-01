Белорусбанк приостановил выдачу кредитов

Беларусбанк — крупнейший банк в Белоруссии — временно приостанавливает выдачу кредитов по некоторым программам. Также увеличены сроки рассмотрения заявок по кредитам физическим лицам — с 5 до 15 дней, сообщили СМИ.

Как пишет газета «Коммерсант», с 1 сентября заявки не будут приниматься на кредиты для финансирования недвижимости на условиях банка, а также на потребительские нужды в рамках кредитного конструктора (используется для формирования кредита с нужными параметрами) сроком до пяти лет.

Однако сохраняются условия других видов кредитования, например, для строительства и приобретения жилья с субсидированием, потребительских кредитов в рамках кредитного конструктора сроком до одного-трех лет, оплату обучения.