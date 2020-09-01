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Крупнейший банк Белоруссии приостановил выдачу кредитов 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Белорусбанк приостановил выдачу кредитов
Фото: ТАСС
Беларусбанк — крупнейший банк в Белоруссии — временно приостанавливает выдачу кредитов по некоторым программам. Также увеличены сроки рассмотрения заявок по кредитам физическим лицам — с 5 до 15 дней, сообщили СМИ.
Как пишет газета «Коммерсант», с 1 сентября заявки не будут приниматься на кредиты для финансирования недвижимости на условиях банка, а также на потребительские нужды в рамках кредитного конструктора (используется для формирования кредита с нужными параметрами) сроком до пяти лет.
Однако сохраняются условия других видов кредитования, например, для строительства и приобретения жилья с субсидированием, потребительских кредитов в рамках кредитного конструктора сроком до одного-трех лет, оплату обучения.
Напомним, в конце августа несколько белорусских банков, включая дочернее предприятие Сбербанка «БПС-Сбербанк», приостановили прием заявок от физлиц на кредиты.
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Компании , Экономика , Сбербанк России , Газета "Коммерсантъ"
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