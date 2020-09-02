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Срок определен: когда власти проверят бизнес 

Артём Кульша 1 час назад
Срок определен: когда власти проверят бизнес
Фото: РИА Новости
Проверки хозяйствующих субъектов, проведение которых было запрещено из-за коронавирусной инфекции COVID-19, могут пройти в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.
В апреле, как сообщал «Рамблер», по причине пандемии коронавирусной инфекции правительство России ввело мораторий на проведение проверок в отношении большинства субъектов предпринимательства. 31 декабря 2020 года истекает моратория.
Сегодня Генеральная прокуратура сообщила о том, что утвердила порядок формирования органами прокуратуры ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) с целью обеспечить законность контрольно-надзорных мероприятий и оградить хозяйствующие субъекты от необоснованного и неправомерного вмешательства контролеров в их деятельность.

«Однако задача по минимизации в 2021 году проверок хозяйствующих субъектов осложняется рядом обстоятельств», — добавили там.

Одним из таких в Генпрокуратуре назвали истечение срока упомянутого моратория, другим — истечение в 2020 году пятилетнего запрета на проведение проверок малого бизнеса, который установлен законом «О защите прав юридических лиц и ИП при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
В данной связи в Генеральной прокуратуре предупредили, что все мероприятия по контролю, проведение которых было запрещено в 2020 году, могут быть включены в проект плана на 2021-й.
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Комментарии
Компании , Генпрокуратура РФ , Правительство РФ
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