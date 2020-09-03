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Российские IT-компании поддержат миллиардами рублей 

Lenta.ru и ещё 1 56 минут назад
Российские IT-компании поддержат миллиардами
Фото: РИА Новости
Российские власти поддержат небольшие отечественные IT-компании, занимающиеся разработками в области искусственного интеллекта, 12 миллиардами рублей в ближайшие четыре года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

«Принята соответствующая программа развития искусственного интеллекта на четыре года, но самое важное, что там предусмотрены специальные гранты, которые будут в течение четырех лет выделяться на развитие небольших стартапов и компаний, которые уже в большом количестве присутствуют на нашем рынке информационных технологий», — отметил глава кабмина.

Также Мишустин вспомнил о словах российского президента Владимира Путина, который отмечал ранее, что «развитие искусственного интеллекта — это вопрос безопасности и выживания государства».
Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.
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Компании , Владимир Путин
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