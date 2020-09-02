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Германия призвала отделять инцидент с Навальным от «Северного потока — 2» 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
Германия призвала отделять инцидент с Навальным от «СП — 2»
Фото: РИА Новости
Дело Алексея Навального не связано со строительством "Северного потока 2", в Берлине рассматривают эти случаи сепаратно, заявила на пресс-конференции в Берлине заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Возможно, вы следили за летней пресс-конференцией канцлера (Ангелы Меркель) в пятницу. Она также высказалась на этот счет, подчеркнув, что мы должны рассматривать одно и другое сепаратно. Она пояснила, как и мы неоднократно поясняли здесь, что, по нашему мнению, "Северный поток 2" должен быть достроен, это по сути экономический проект, в котором участвуют экономические представители из России и Европы", — заявила Деммер, отвечая на соответствующий вопрос представителей СМИ.

В понедельник Меркель вновь заявила о том, что строительство "Северного потока 2" должно быть завершено.
Навальный, которому стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву, в настоящее время проходит лечение в берлинской клинике Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно. Как заявлял РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей сразу же прорабатывалась российскими специалистами и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.
В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.
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Комментарии
Компании , Ульрике Деммер , Алексей Навальный , МИД , ЕС , РИА Новости
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