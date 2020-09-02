Дело Алексея Навального не связано со строительством "Северного потока 2", в Берлине рассматривают эти случаи сепаратно, заявила на пресс-конференции в Берлине заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер

"Возможно, вы следили за летней пресс-конференцией канцлера (Ангелы Меркель) в пятницу. Она также высказалась на этот счет, подчеркнув, что мы должны рассматривать одно и другое сепаратно. Она пояснила, как и мы неоднократно поясняли здесь, что, по нашему мнению, "Северный поток 2" должен быть достроен, это по сути экономический проект, в котором участвуют экономические представители из России и Европы", — заявила Деммер, отвечая на соответствующий вопрос представителей СМИ.

В понедельник Меркель вновь заявила о том, что строительство "Северного потока 2" должно быть завершено.

Навальный, которому стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву, в настоящее время проходит лечение в берлинской клинике Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно. Как заявлял РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей сразу же прорабатывалась российскими специалистами и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.

МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.